[Cek Fakta] Kepala WHO Peringatkan Vaksin Booster Covid-19 Dapat Membunuh Anak-anak? Begini Faktanya

"Some countries are using to give boosters to kill children, which is not right."

(WAN)

Beredar foto tangkapan layar dari unggahan sebuah video yang memperlihatkan Kepala Organisasi Kesehatan Dunia ( WHO ), Tedros Adhanom Ghebreyesus sedang berpidato. Diklaim, pidato Tedros dalam video tersebut memperingatkan bahaya suntikan booster vaksin Covid-19 karena dapat membunuh anak-anak.Akun Facebook Phillip Casper membagikan tangkapan layar itu pada Rabu, 22 Desember 2021. Pada foto itu terdapat narasi sebagai berikut:Benarkah klaim tersbebut? Berikut cek faktanya.Dari hasil penelusuran, klaim bahwa Kepala WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus memperingatkan beberapa negara dalam memberikan suntikan booster vaksin Covid-19 karena dapat membunuh anak-anak adalah salah. Faktanya, pernyataan Tedros disalahartikan. Dilansir dari AFP, terdapat kalimat yang dipenggal dan diinterpretasikan secara keliru. Penggalan video itu diambil dari pernyataan Tedros saat konferensi pers virtual WHO pada 20 Desember 2021.Pernyataan Tedros yang sebenarnya membahas ketidakadilan vaksin global dan tidak sedang mengomentari terkait keamanan Vaksin Covid-19.Tedros mengatakan "Some countries are using to give boosters to kill children, which is not right". WHO kemudian mengklarifikasi bahwa Tedros sempat tergagap dalam konferensi pers tersebut dan pernyataannya kemudian disalahartikan.Saat mengucapkan kata “child”, dia terjebak pada suku kata pertama “chil” dan yang keluar terdengar seperti “cil/kill”. Seketika itu Tedros kemudian melafalkan kembali dengan benar.Klaim bahwa Kepala WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus memperingatkan beberapa negara dalam memberikan suntikan booster vaksin Covid-19 karena dapat membunuh anak-anak adalah salah. Faktanya, pernyataan Tedros disalahartikan.Informasi ini jenis hoaks false context (konteks keliru). False context adalah sebuah konten yang disajikan dengan narasi dan konteks yang salah. Biasanya, false context memuat pernyataan, foto, atau video peristiwa yang pernah terjadi pada suatu tempat, namun secara konteks yang ditulis tidak sesuai dengan fakta yang ada.-https://factcheck.afp.com/http%253A%252F%252Fdoc.afp.com%252F9VD49D-1*Kami sangat senang dan berterima kasih jika Anda menemukan informasi terindikasi hoaks atau memiliki sanggahan terhadap hasil pemeriksaan fakta, kemudian melaporkannya melalui surel cekfakta@medcom.id atau WA/SMS ke nomor 082113322016