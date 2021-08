[Cek Fakta] Foto 3 Wanita Afghanistan Dirantai Suami Mereka? Ini Faktanya

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

"Taliban Afghanistan 1990 - Ketika wanita diseret dengan belenggu di kaki mereka. Dulu ada 2/3 istri dari seorang suami di setiap rumah, yang kakinya diikat dengan rantai." tulis akun itu.

Beredar foto yang diklaim memperlihatkan tiga wanita Afghanistan yang kakinya dirantai oleh seorang pria. Foto itu beredar di media sosial.Akun Twitter @crzygautam membagikan foto itu pada 16 Agustus 2021. Foto itu menyebar ketika pemerintahan resmi Afghanistan jatuh ke tangan Taliban.Dinarasikan, foto tersebut menggambarkan kondisi wanita di Afghanistan pada dua tahun yang lalu dimana banyak suami seorang laki-laki di Afghanistan biasanya memiliki 2 sampai 3 istri di rumahnya yang kakinya diikat dengan rantai.Dari hasil penelusuran, klaim bahwa foto yang beredar memperlihat tiga kaki wanita Afghanistan dirantai seorang pria adalah salah. Faktanya, foto itu sudah edit.Ditemukan foto identik pada sampul buku berbahasa Arab karya Saib Waddah. Tejemahan buku tersebut "Pembunuhan Bayi Perempuan: antara Teks Suci dan Maskulin Complex" terbit pada 2014. Pada sampul buku tersebut tidak terlihat sama sekali sebuah rantai yang dibawa oleh seorang pria yang juga tidak mengikat kaki 3 wanita di belakangnya.Dilansir dari indiatoday.in, ditemukan foto yang orisinil di laman trekearth.com, dipublikasikan pada tahun 2006. Foto yang sama persis memperlihatkan 3 wanita memakai burqa hitam berjalan di belakang seorang pria, namun juga tidak terlihat sama sekali adanya rantai yang dibawa seorang pria atupun di kaki ketiga wanita tersebut.Keterangan dalam laman menjelaskan, foto tersebut diambil oleh fotografer bernama Murat Duzyol pada tahun 2003. Murat memberikan keterangan "This photo was taken in Baghdad.The man and his women walking to the city center", terjemahan "Foto diambil di Baghdad. Seorang pria dan wanitanya pergi ke pusat kota).Klaim bahwa foto yang beredar memperlihat tiga kaki wanita Afghanistan dirantai seorang pria adalah salah. Faktanya, foto itu sudah edit.Informasi ini masuk kategori hoaks jenis manipulated content (konten manipulasi). Manipulated content atau konten manipulasi biasanya berisi hasil editan dari informasi yang pernah diterbitkan media-media besar dan kredibel. Gampangnya, konten jenis ini dibentuk dengan cara mengedit konten yang sudah ada dengan tujuan untuk mengecoh publik.1. https://www.indiatoday.in/fact-check/story/fact-check-image-of-burqa-clad-women-in-chains-walking-behind-man-edited-1842488-2021-08-182. https://www.trekearth.com/gallery/Middle_East/Iraq/North/Baghdad/photo364305.htm3. https://www.goodreads.com/book/show/243495704. https://turnbackhoax.id/2021/08/21/salah-foto-wanita-afghanistan-yang-kakinya-dirantai-oleh-suami-mereka/