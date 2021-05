[Cek Fakta] Viral Foto Dua Anak Laki-Laki Menangis dan Berpelukan di Gaza? Ini Faktanya

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Viral sebuah foto yang memperlihatkan dua anak laki-laki menangis sambil berpelukan dengan kondisi sekujur tubuh penuh debu. Disebutkan, kedua anak laki-laki itu bersaudara berasal dari Gaza yang terkena dampak serangan rudal Israel.Foto itu menyebar melalui berbagai platform media sosial. Akun Facebook Ahmed Fathi L Naggar turut membagikan foto itu pada Kamis, 13 Mei 2021. Akun itu menambahkan narasi pada unggahan fotonya, bertuliskan sebagai berikut:"Two brothers from Gaza, one of whom believed the other had died from the bombing"‎??Terjemahan:"Dua bersaudara dari Gaza, salah satunya percaya bahwa yang lain telah meninggal akibat pengeboman"Dari hasil penelusuran, klaim bahwa foto yang beredar tersebut memperlihatkan dua anak laki-laki menangis sambil berpelukan akibat serangan Israel di Gaza adalah salah. Faktanya, foto tersebut memperlihatkan kedua anak laki-laki yang selamat dari serangan bom di kota Aleppo, Suriah.Foto identik ditemukan pada situs CNN melalui artikel berjudul "The children who put Aleppo's suffering on the map" diunggah 13 Desember 2016. Pada artikel itu dijelaskan, foto tersebut memperlihatakn kedua anak laki-laki adalah penyintas dari serangan bom pada Agustus 2016.Foto yang beredar aslinya berasal dari tangkapan layar dari video yang juga diunggah CNN berjudul "Children among dead in Syria barrel bomb attack". Video tersebut menunjukkan adegan yang menghancurkan. Dua anak laki-laki yang tertutup debu saling berpelukan dan menangis."Saudaraku sudah pergi," kata salah satu anak yang terisak.Itu adalah salah satu dari beberapa video mengerikan yang dibagikan aktivis internasional setelah bom barel di kota Aleppo, Suriah, menewaskan sedikitnya 15 orang, termasuk anak-anak, menurut dua kelompok yang memantau situasi.Serangan bom barel adalah satu dari dua serangan mematikan Kamis di kota itu, kata aktivis. Amnesty International mengatakan bom barel adalah taktik umum rezim Suriah. Serangan itu terjadi di tengah kesepakatan Rusia untuk gencatan senjata 48 jam dan penekanan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada upaya untuk gencatan senjata.Klaim bahwa foto yang beredar tersebut memperlihatkan dua anak laki-laki menangis sambil berpelukan akibat serangan Israel di Gaza adalah salah. Faktanya, foto tersebut memperlihatkan kedua anak laki-laki yang selamat dari serangan bom di kota Aleppo, Suriah.Informasi ini jenis hoaks false context (konteks keliru). False context adalah sebuah konten yang disajikan dengan narasi dan konteks yang salah. Biasanya, false context memuat pernyataan, foto, atau video peristiwa yang pernah terjadi pada suatu tempat, namun secara konteks yang ditulis tidak sesuai dengan fakta yang ada.https://edition.cnn.com/2016/08/26/middleeast/aleppo-attack-children-killed/https://edition.cnn.com/2016/12/13/world/aleppo-children-viral-images-trnd/index.htmlhttps://archive.md/x4I9C*Kami sangat senang dan berterima kasih jika Anda menemukan informasi terindikasi hoaks atau memiliki sanggahan terhadap hasil pemeriksaan fakta, kemudian melaporkannya melalui surelatau WA/SMS ke nomor(WAN)