[Cek Fakta] Bantuan Pulsa Rp200 Ribu untuk Mahasiswa, Siswa, Dosen dan Guru? Ini Faktanya

Beredar link pendaftaran untuk mendapatkan bantuan tunai pulsa sebesar Rp200 ribu untuk mahasiswa, siswa, guru dan dosen. Info ini beredar lewat pesan berantai.Dalam pesan berantai tersebut, pendaftar diminta masuk ke link yang diberikan. Dalam link tersebut mencatut beberapa provider telekomunikasi.Dari hasil penelusuran tim cek fakta medcom , klaim link pendaftaran untuk mendapatkan bantuan tunai pulsa sebesar Rp200 ribu untuk mahasiswa, siswa, guru dan dosen adalah salah. Faktanya, link pesan berantai tersebut diduga modus penipuan upaya phising atau peretasan yang dapat bermula dari link atau situs tertentu jika sempat di-klik penerima pesan. Dari informasi yang didapat, seperti dilansir, bantuan pulsa sebesar Rp200 ribu diberikan pemerintah untuk pegawai negeri sipil (PNS). Dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 394/KMK.02/2020 tentang Biaya Paket Data dan Komunikasi Tahun Anggaran 2020, biaya paket data dan komunikasi hanya dapat diberikan kepada pegawai yang dalam pelaksanaan tugasnya sebagian besar membutuhkan komunikasi secara daring (online).Adapun besaran biaya paket data dan komunikasi yang diberikan adalah Rp400 ribu per orang per bulan untuk pejabat setingkat eselon I dan II atau yang setara. Sementara untuk pejabat setingkat eselon III atau yang setara ke bawah akan mendapatkan Rp200 ribu per orang per bulan.Adapun bantuan pulsa dari Kementerian Keuangan untuk mahasiswa hanya bagi Perguruan Tinggi Negeri dan sekolah kedinasan yang berada di bawah Kementerian/Lembaga (K/L).Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo menjelaskankebijakan ini berbeda dengan skema yang diberikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang juga memberikan subsidi serupa. Namun, pihaknya menjamin tidak ada mahasiswa PTN atau sekolah kedinasan yang mendapat subsidi dobel atau mendapat subsidi dari Kemenkeu dan Kemendikbud sekaligus.Sementara dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bantuan subsidi pulsa diberikan dalam bentuk kuota internet. Untuk siswa sebesar 35 gigabyte (GB) per bulan, lalu guru 42 gigabyte per bulan. Sedangkan untuk mahasiswa dan dosen diberikan masing-masing 50 gigabyte per bulan.Anggarannya sebesar Rp7,2 triliun itu berasal dari dana cadangan APBN 2020 sebesar Rp8,9 triliun. Sisanya, sebesar Rp1,7 triliun bakal dialokasikan untuk tunjangan profesi guru dan dosen.Penyaluran bantuan pulsa akan dilakukan oleh operator langsung ke nomor pelajar, guru dan dosen yang sudah didaftarkan ke Data Pokok Pendidikan (Dapodik) oleh sekolah. Namun, Pusat Data Teknologi dan Informasi Kemendikbud, bakal menyisir nomor-nomor siswa seusai dengan operator yang sudah bekerja sama terlebih dahulu.Klaim link pendaftaran untuk mendapatkan bantuan tunai pulsa sebesar Rp200 ribu untuk mahasiswa, siswa, guru dan dosen adalah salah. Faktanya, link pesan berantai tersebut diduga modus penipuan upaya phising atau peretasan yang dapat bermula dari link atau situs tertentu jika sempat di-klik penerima pesan.Informasi ini jenis hoaks fabricated content (konten palsu). Fabricated content terbilang menjadi jenis konten palsu yang paling berbahaya. Konten ini dibentuk dengan kandungan 100% tidak bisa dipertanggung-jawabkan secara fakta. Biasanya, fabricated content berupa informasi lowongan kerja palsu dan lain-lain.1.https://www.medcom.id/ekonomi/makro/5b2X34eK-pemerintah-beri-rp200-ribu-untuk-tunjangan-pulsa-pns2.https://www.medcom.id/pendidikan/news-pendidikan/ob30GyYk-subsidi-kuota-dari-kemenkeu-hanya-untuk-mahasiswa-ptn3.https://www.medcom.id/pendidikan/news-pendidikan/3NOG8zzN-subsidi-pulsa-kemendikbud-beda-dengan-bantuan-kemenkeu*Kami sangat senang dan berterima kasih jika Anda menemukan informasi terindikasi hoaks atau memiliki sanggahan terhadap hasil pemeriksaan fakta, kemudian melaporkannya melalui surelatau WA/SMS ke nomor"Anda juga bisa bergabung di dalam Hoax Buster Medcom.id, sebuah komunitas yang fokus dalam misi memberantas hoaks. Ada sesuatu dari tim kami untuk kamu yang aktif dalam misi ini. Cara pendaftarannya mudah, tinggal klik link berikut ini: https://bit.ly/2H42ayb (WHS)