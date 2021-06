[Cek Fakta] Viral Foto Bos Facebook Mark Zuckerberg Dukung Israel? Begini Faktanya

"I stand with Israel from Zuckerberg

Ayo ramai ramai uninstall Facebook"

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Viral sebuah foto yang memperlihatkan Bos Facebook Mark Zuckerberg sedang membawa secarik kertas bertuliskan "I stand with ISRAEL". Foto itu beredar di media sosial.Akun Twitter @Tonga_Nixon turut membagikan foto itu pada 18 Mei 2021. Pada unggahannya, akun itu menambahkan cuitan sebagai berikut:\Benarkah Mark Zuckerber membawa kertas berisi dukungan terhadap Israel? Berikut cek faktanya.Dari hasil penelusuran klaim pada foto yang beredar bahwa Bos Facebook Mark Zuckerberg sedang membawa secarik kertas bertuliskan "I stand with ISRAEL" adalah salah. Faktanya, foto tersebut telah diedit. Foto yang identik banyak ditemui di sejumlah situs resmi. Misalnya techcrunch.com mengunggah foto yang sama pada 21 Juli 2010 pada artikel berjudul "Zuckerberg Makes It Official: Facebook Hits 500 Million Members".Pada foto asli, tulisan pada kertas yang dipegang Zuckerberg adalah "Thanks" bukan "I stand with ISRAEL". Foto itu diambil setelah jejaring sosial Facebook memiliki 500 juta pengguna. Foto itu dimaksudkan sebagai bentuk terima kasih kepada para pengguna media sosial Facebook dari seluruh dunia.Klaim pada foto yang beredar bahwa Bos Facebook Mark Zuckerberg sedang membawa secarik kertas bertuliskan "I stand with ISRAEL" adalah salah. Faktanya, foto tersebut telah diedit.Informasi ini masuk kategori hoaks jenis misleading content (konten menyesatkan). Misleading terjadi akibat sebuah konten dibentuk dengan nuansa pelintiran untuk menjelekkan seseorang maupun kelompok. Konten jenis ini dibuat secara sengaja dan diharap mampu menggiring opini sesuai dengan kehendak pembuat informasi.Misleading content dibentuk dengan cara memanfaatkan informasi asli, seperti gambar, pernyataan resmi, atau statistik, akan tetapi diedit sedemikian rupa sehingga tidak memiliki hubungan dengan konteks aslinya.https://techcrunch.com/2010/07/21/facebook-500-million/https://archive.md/G2eqO*Kami sangat senang dan berterima kasih jika Anda menemukan informasi terindikasi hoaks atau memiliki sanggahan terhadap hasil pemeriksaan fakta, kemudian melaporkannya melalui surelatau WA/SMS ke nomor(WAN)