Ini Cara Salin Teks dari Foto dan Video dengan Google Lens

Jakarta: Apple belum lama ini merilis sistem operasi mobile versi terbarunya yaitu iOS 16 yang berbekal sejumlah fitur baru, salah satunya adalah fitur Live Text. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk menyalin teks dari video.Tahukah kamu? Kemampuan serupa juga telah tersedia pada perangkat Android, meski bukan fitur dengan kemampuan sama persis. Pengguna perangkat Android dapat memanfaatkan aplikasi Google Lens untuk dapat menikmati fungsi Live Text serupa fitur iOS 16 tersebut.Sebagai informasi, Lens dapat ditemukan pada aplikasi Google Photos, memungkinkan pengguna melakukan capture, lalu menyalin teks dari video atau foto serupa fitur Live Text. Kemampuan Google Lens ini mungkin tidak secepat Live Text, namun mampu membantu pengguna Android yang ingin menyalin teks dari video.Berikut cara menggunakan Google Lens untuk menyalin teks dari foto maupun video.1. Siapkan video yang diinginkan.2. Buka aplikasi Photos dan pilih video.3. Putar video hingga detik berisi teks yang disalin, lalu pause.4. Ketuk laber Get Photos from this video yang muncul di bagian bawah layar.5. Setelahnya, geser indikator ke kanan atau kiri pada barisan still video yang muncul di bagian bawah layar untuk memilih potongan gambar yang diinginkan, lalu pilih Export frame setelah memilih.Kemudian, akan muncul notifikasi pop-up memberitahukan bahwa foto telah diekspor ke folder Camera, dan kamu dapat mengetuk notifikasi tersebut untuk melihat foto. Tab kemudian akan terbuka, menampilkan foto yang diambil dari video didampingi sejumlah opsi di bagian bawahnya.Kamu dapat menekan tombol Copy Text pada rangkaian opsi yang muncul, lalu Google Lens akan memindai foto yang mengambil teks di dalam foto. Setelah proses pemindaian selesai, akan muncul notifikasi pop-up memberikan pilihan untuk menyalin tek, melakukan pencarian, mendengarkan teks yang dibacakan, atau diterjemahkan.Jika pemindaian dinilai kurang sesuai, kamu bisa mengaturnya sendiri dan memilih teks yang diinginkan. Sementara itu, jika Google Lens tidak menampilkan tombol opsi Copy Text, kamu bisa mengetuk menu Lens di bawah layar lalu pilih Text.Kemudian, kamu bisa memilih untuk memindai seluruh tampilan foto dan menyalin seluruh teks di foto, atau memilih teks tertentu yang ingin disalin. Setelahnya, akan muncul pilihan seperti Copy, Search, Listen to atau Translate it, dan kamu bisa memilih opsi yang diinginkan. Selamat mencoba!