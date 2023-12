Mirip Spotify Wrapped, Ini Cara Buat Steam Year in Review 2023

Advertisement

Jakarta: Bukan cuma PlayStation yang menghadirkan fitur konten ulasan kaleidoskop seperti Spotify Wrapped bagi para gamer. Steam yang dikenal sebagai layanan distribusi atau penjualan game PC juga menghadirkan konten serupa.Konten tersebut diberi nama Steam Year in Review 2023. Konten di dalamnya juga masih mirip, yaitu berisi kaleidoskop yang menampilkan statistik kegiatan gaming kita sepanjang tahun 2023. Tentu saja data di dalamnya berdasarkan game yang dimainkan dan terhubung ke platform Steam saja.Melihat Steam masih menjadi platform penjualan game untuk PC yang populer dibandingkan kompetitor maka jelas konten Steam Year in Review 2023 cukup menarik untuk dicoba. Apa saja konten Steam Year in Review 2023?Menurut informasi yang Medcom.id kumpulkan dan coba sendiri, fitur konten Steam Year in Review 2023 di halaman pertama dan utama adalah jumlah achievement in-game yang berhasil dikumpulkan, berapa kali kamu login dan bermain game di Steam (per sesi), dan jumlah game yang dimainkan.Konten dari Steam Year in Review 2023 tidak cuma itu, di sini juga ditampilkan informasi jumlah game terbaru yang sudah kamu beli dan statistik lima game yang paling sering dimainkan. Setiap game ini juga ditampilkan statistik secara detail.Selanjutnya Steam Year in Review 2023 akan menampilkan infografik jenis (spider) yang menampilkan genre game paling dominan atau yang paling sering dimainkan. Kamu bisa melihat secara detail game apa saja yang dimainkan di tiap bulan dan durasinya.Kamu juga bisa melihat infografis dari kegiatan sepanjang 2023 di Steam, misalnya berapa kali kamu membuat ulasan atau penilaian game dari Steam, berapa teman baru di Steam yang didapatkan, berapa banyak hadiah game yang diberikan atau diterima, dan lainnya.Bagaimana cara buat konten Steam Year in Review 2023? Berikut langkahnya.-Pastikan kamu memiliki akun Steam dan login ke aplikasi Steam dalam status Online atau terkoneksi internet-Di halaman pertama akan langsung terlihat banner Steam Year in Review 2023, klik tombol bertuliskan ‘Review Your Year on Steam’.-Kamu akan langsung menerima statistik Steam Year in Review 2023, untuk membagikannya klik tombol ‘Share’Sayangnya, konten Steam Year in Review 2023 mungkin tidak akan benar-benar akurat karena Steam menyebutkan bahwa ketika game di dalamnya dimainkan dalam mode Offline, informasi tersebut tidak akan terekam dan tercatat di Steam Year in Review 2023.