Cara Menggunakan Fitur Repost di Tiktok

Jakarta: Fitur unggah ulang atau Repost mungkin pertama kali kamu ketahui dari platform jejaring sosial Twitter, melalui fitur Retweet. Namun tahukah kamu kali platform yang kini tengah naik daun, TikTok, juga punya fitur serupa?Mulai diuji coba pada awal tahun 2022, TikTok telah merilis fitur Repost di platform jejaring sosial miliknya, dan fitur ini telah dapat dinikmati oleh seluruh pengguna jejaring sosial ini, termasuk pengguna di wilayah Indonesia.Fitur ini memungkinkan kamu untuk membagikan ulang video karya pengguna lain kepada teman di platform tersebut. Berikut cara untuk menggunakan fitur Repost di aplikasi jejaring sosial TikTok.1. Buka aplikasi TikTok2. Masuk ke akun TikTok kamu.3. Cari dan pilih video yang dingin diunggah ulang atau Repost dari halaman For You.4. Pilih opsi Share atau bagikan dengan berupa tanda panah di sisi kanan tampilan video.5. Di bagian atas, pilih opsi Repost berupa dalam kotak berwarna kuning.Setelahnya, akan muncul keterangan bahwa video berhasil diunggah ulang atau Repost di atas nama akun kreator dan keterangan lainnya. Juga akan muncul opsi untuk menambahkan komentar yang akan muncul di bagian komentar video, mendampingi keterangan Repost.Namun perlu kamu ketahui, konten Repost ini tidak muncul di halaman profil akun TikTok, bersama dengan video yang kamu buat. Video ini akan muncul di halaman For You, sehingga dapat ditonton oleh pengikut akun TikTok kamu.Selain itu, tidak ada cara lain untuk melihat kembali video yang telah kamu Repost ini kecuali kamu menekan opsi Favorite yang diwakili oleh ikon lencana dan tersemat di atas opsi Share atau bagikan.Jika video belum menghilang dari tampilan halaman For You TikTok, kamu bisa segera menekan kembali ikon Repost yang sama yang kamu tekan untuk membagikan kembali unggahan sebagai cara untuk membatalkannya.Namun jika video telah menghilang dari halaman For You dan kamu telah menambahkannya ke folder Favorite, kamu bisa melakukan pembatalan dengan mencari video di folder tersebut di halaman profil kamu, di tab Favorite bersebelahan dengan tab konten kamu dan lainnya. Selamat mencoba!