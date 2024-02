Hati-Hati, Ada Stalker di Kencan Online

(MMI)

Jakarta: Menurut penelitian – yang mewawancarai 1.000 orang di 21 negara di seluruh dunia – para pengguna data online sangat antusias untuk mengambil langkah-langkah untuk melindungi diri mereka sendiri dalam pencarian cinta.Meskipun hampir seperempat responden (23%) mengatakan bahwa mereka pernah mengalami semacam penguntitan online dari orang yang baru mereka kencani, mereka masih rentan terhadap peningkatan jumlah penguntitan dan pelecehan di hari Valentine ini karena risiko yang ditimbulkan oleh pengaturan lokasi, privasi data dan lebih luas lagi, berbagi secara berlebihan (oversharing).Jenis kekerasannya beragam, dengan lebih dari sepertiga (39%) responden pernah melaporkan beberapa bentuk kekerasan atau pelecehan yang dilakukan oleh pasangannya saat ini atau sebelumnya: 16% responden pernah menerima email atau pesan yang tidak diinginkan dan mungkin yang paling memprihatinkan, 13 % telah difilmkan atau difoto tanpa persetujuan mereka.Sebanyak 10% lainnya mengakui bahwa lokasi mereka telah dilacak, 10% mengakui bahwa akun media sosial atau email mereka telah diretas, dan yang mengkhawatirkan, 7% telah memasang perangkat penguntit (stalkerware) di perangkat mereka tanpa persetujuan.Secara proporsional, lebih banyak responden perempuan yang pernah mengalami beberapa bentuk kekerasan atau pelecehan dibandingkan responden laki-laki (42% berbanding 36%). Fakta mengkhawatirkan lagi, lebih banyak dari mereka yang saat ini berpacaran pernah mengalami kekerasan atau pelecehan dibandingkan dengan mereka yang sudah menjalin hubungan jangka panjang (48% berbanding 37%).Faktanya, 34% responden mengatakan mereka khawatir akan kemungkinan dikuntit secara online, dan responden perempuan sedikit lebih khawatir terhadap prospek tersebut dibandingkan laki-laki (36% merasa khawatir dibandingkan dengan 31% responden laki-laki).Gambarannya juga berbeda secara global, dengan lebih banyak dari mereka yang mengalami beberapa bentuk penguntitan online berasal dari wilayah Amerika Selatan dan Tengah serta Asia - 42% responden di India melaporkan beberapa bentuk penguntitan online di India, begitu pula 38% di Meksiko dan 36% di Argentina.“Internet atau dunia yang terhubung, adalah hal yang brilian dan menawarkan segudang kemungkinan. Namun seiring dengan adanya peluang, muncul pula ancaman dan salah satunya adalah kemudahan akses terhadap data yang dapat dilacak yang membuat kita rentan terhadap penyalahgunaan”, komentar David Emm, Peneliti Keamanan Utama di Kaspersky.“Meskipun kesalahan atas perilaku mengerikan ini tidak pernah ditujukan kepada korban, sayangnya mereka masih enggan untuk mengambil langkah-langkah untuk meminimalkan risiko. Menurut saya, sangat bagus jika orang-orang mengambil langkah-langkah untuk memverifikasi identitas secara online, dan ini akan mendorong orang-orang untuk berhenti sejenak dan melakukan pengecekan cepat terhadap informasi, kata sandi, atau data apa pun yang mereka bagikan, untuk menghindari agar informasi tersebut jatuh ke tangan yang salah.”“Menjelajahi kencan online dan ruang virtual dapat menjadi sebuah tantangan dan sangat penting bagi media sosial dan aplikasi kencan untuk menerapkan proses verifikasi, yang dapat membantu memastikan bahwa profil pengguna cocok dengan foto mereka yang sebenarnya. Sepengetahuan saya, Bumble adalah satu-satunya aplikasi kencan yang saat ini menggunakan tingkat verifikasi ini. Saya ingin melihat orang lain menerapkan langkah-langkah keamanan serupa. Selain itu, panduan keselamatan dan sumber daya harus mudah diakses secara online dalam berbagai bahasa, memastikan bahwa individu yang rentan mendapatkan dukungan yang diperlukan tanpa perlu mendaftar untuk sebuah aplikasi”, komentar Emma Pickering, Head of Technology-Facilitated Abuse and Economic Empowerment, Refuge.“Undang-undang Keamanan Online Inggris menjadi preseden dengan mengatur platform untuk melindungi pengguna. Mengingat sifat penguntitan dan penyalahgunaan yang difasilitasi oleh teknologi semakin meluas, kami menyarankan setiap orang untuk mengamankan kehadiran online mereka, termasuk kata sandi dan akun. Mereka yang mempunyai kekhawatiran harus menghubungi otoritas setempat atau layanan dukungan. Di Inggris, Saluran Bantuan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nasional di 0808 2000 247 menawarkan berbagai bentuk dukungan dan bantuan” tambahnya.Kaspersky telah membuat beberapa tips terbaik untuk tetap aman saat berkencan online di bawah ini:1. Simpanlah kata sandi untuk diri sendiri dan pastikan kata sandi tersebut rumit dan unik2. Jika tampaknya terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, jika ragu, periksalah!3. Luangkan waktu sejenak untuk memeriksa privasi digital4. Berpikirlah sebelum berbagi – internet mempunyai memori yang panjang dan berbagi terlalu banyak dan terlalu cepat yang dapat membuat diri rentan5. Buatlah ‘rencana aman’ jika Anda beralih dari dunia digital ke dunia nyata6. Pertimbangkan untuk menggunakan solusi keamanan siber atau VPN yang komprehensif untuk melindungi diriKaspersky bekerja dengan para ahli dan organisasi di bidang kekerasan dalam rumah tangga, mulai dari layanan dukungan korban dan program pelaku hingga penelitian dan lembaga pemerintah, untuk berbagi pengetahuan dan dukungan baik profesional maupun korban.Kaspersky adalah salah satu pendiri Coalition Against Stalkerware (Koalisi Melawan Stalkerware), sebuah kelompok internasional yang berdedikasi untuk mengatasi Stalkerware dan memerangi kekerasan dalam rumah tangga.Sejak tahun 2021, Kaspersky telah menjadi mitra konsorsium proyek DeStalk UE, yang didanai bersama oleh Program Hak, Kesetaraan, dan Kewarganegaraan Uni Eropa. Kaspersky juga telah meluncurkan dan mengelola TinyCheck, alat gratis, aman, dan mudah digunakan untuk memeriksa perangkat dari malware penguntit dan aplikasi pemantauan.