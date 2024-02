Ini Cara Tahu Pengguna Unfollow di Instagram

(MMI)

Jakarta: Setiap pengguna Instagram umumnya akan berlomba untuk mendapatkan follower atau pengikut dalam jumlah banyak. Sebab, follower akan meningkatkan engagement atau keterlibatan akun di platform tersebut.Karenanya, pengguna Instagram kerap memeriksa jumlah follower yang mereka miliki secara berkala. Ada kalanya jumlah follower di Instagram mengalami penurunan, dan untuk memeriksa hal ini, berikut cara yang bisa kamu coba.1. Buka aplikasi Instagram2. Masuk ke akun3. Periksa akun yang kamu prediksi telah unfollow akun kamu4. Periksa daftar following akun tersebut, dan jika nama akun kamu tidak ada di daftar tersebut, sudah dipastikan kamu sudah di-unfollow.5. Kamu juga bisa memastikannya dengan mencari nama akun tersebut di daftar follower kamu.Kamu juga bisa memeriksa hal ini dengan memantau konten yang kamu unggah di Instagram Story. Akun follower umumnya akan muncul di daftar penonton Instagram Story setelah mereka menonton konten kamu.Sayangnya, cara ini tergolong kurang efektif, terutama jika pengikut yang kamu curigai tersebut tergolong jarang aktif di jejaring sosial ini, atau sekadar jarang menonton konten yang diunggah di Instagram Story.Selain memeriksa secara manual, kamu juga bisa mengetahui akun yang tidak lagi mengikuti akun kamu dengan memanfaatkan aplikasi Unfollower for Instagram. Cara ini dinilai lebih praktis jika dibandingkan dengan cara sebelumnya. Berikut caranya.1. Instal aplikasi Unfollowers for Instagram di ponsel kamu2. Buka dan login menggunakan akun pribadi kamu3. Setelah itu, kamu bisa masuk ke menu Recent Unfollowers untuk mengetahui pengguna Instagram yang tidak lagi mengikuti kamu4. Kamu juga bisa memilih menu Don’t Follow Back untuk melihat pengguna yang juga tidak mengikuti akun kamuTidak hanya via aplikasi, kamu juga bisa memeriksa nama akun pengguna yang tidak lagi mengikuti akun kamu via situs unfollowers.com, dengan cara berikut.1. Buka peramban dan akses situs unfollowers.com2. Klik Add Account3. Pilih menu New Unfollowers untuk mengetahui nama akun pengguna yang baru saja unfollow akun Instagram kamu4. Kamu juga bisa mengatur waktu untuk mendapatkan notifikasi via email saat ada akun yang unfollow kamuSelain situs unfollowers.com, kamu juga bisa memeriksa akun Instagram yang tidak lagi mengikuti akun kamu via situs fast-unfollow.com dan instafollowers.com. Cara untuk memeriksa di dua situs ini juga tidak jauh berbeda.Setelah membuka peramban dan mengakses situs tersebut, kamu perlu memasukan nama akun kamu di kolom yang tersedia, lalu klik Check dan menunggu hingga daftar akun yang follow dan unfollow akun kamu. Selamat mencoba!