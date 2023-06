Mudah, Begini Cara Top Up ShopeePay Pakai DANA

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(MMI)

Jakarta: ShopeePay termasuk salah satu metode pembayaran yang cukup populer di Indonesia. Hal ini menyusul Shopee sebagai platform ecommerce menyediakan ShopeePay tidak hanya digunakan untuk berbelanja di aplikasi mereka tapi juga bisnis UMKM yang bermitra.Makanya ShopeePay bisa disebut juga sebagai ewallet atau dompet digital. Tidak hanya populer berkat ecommerce, ShopeePay semakin popular karena setiap transaksi akan berhadiah bonus poin yang bisa dikumpulkan untuk digunakan juga di Shopee.Sama seperti ewallet yang lain ShopeePay juga bisa diisi atau top up lewat banyak cara termasuk aplikasi lain. Contohnya, saat ShopeePay kosong dan membutuhkannya darurat maka Anda bisa meminta teman yang tidak memiliki ShopeePay untuk mengisi menggunakan ewallet lain, misalnya DANA.Berikut ini Medcom.id sudah merangkum panduan cara toptup ShopeePay pakai DANA:-Buka aplikasi Shopee-Masuk ke menu profil “Saya” dan pilih “ShopeePay”. Pengguna juga bisa langsung masuk ke ShopeePay-Selanjutnya pilih “Top Up” dan klik “Bank Transfer” kemudian “Bank Mandiri dan Bank Lainnya” lalu pilih “Konfirmasi”-Kini Anda harus menyalin nomor virtual atau rekening ShopeePay Bank Mandiri yang muncul-Pindah ke aplikasi DANA, pilih menu “Transfer” kemudian “E-commerce”-Di sini pilih “Shopee” dan masukan nomor virtual ShopeePay yang sudah disalin, klik “Lanjut”Anda tinggal memasukan jumlah saldo yang mau di top up ke ShopeePay dan dilanjutkan dengan memilih tombol “Kirim DANA” kemudian konfirmasi serta masukan pin DANA.Apabila berhasil maka pengguna ShopeePay akan langsung menerima notifikasi bahwa nilai top up tadi sudah diterima. Kini Anda bisa dengan mudah melakukan top up ShopeePay dari pengguna aplikasi DANA.Hal yang perlu diketahui adalah fitur top up ShopeePay lewat DANA hanya bisa dilakukan untuk pengguna layanan DANA Premium. ShopeePay sendiri memasang maksimal saldo adalah Rp2.000.000 sementara ShopeePay Plus bisa hingga Rp20.000.000.Shopee melakukan perubahan biaya admin untuk pengguna setia yang ingin mengisi saldo ShopeePay. Perubahan biaya admin tersebut berlaku mulai 1 Mei 2023.