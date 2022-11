Cara Buat Live Wallpaper di Android atau iPhone

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Live wallpaper mungkin akan menguras daya baterai ponsel, namun fitur ini menyenangkan. Tidak hanya mengunduh dari sumber terpercaya, kamu juga belajar untuk membuat live wallpaper karyamu.Sebagai informasi, perangkat dengan sistem operasi Android tidak memiliki cara bawaan untuk mengubah video menjadi live wallpaper. Kamu akan membutuhkan aplikasi pihak ketiga dari Google Play Store untuk membuat live wallpaper.Lakukan pencarian sederhana dan kamu akan menemukan sejumlah opsi yang dapat dipilih sesuai keinginan, salah satunya adalah Video Live Wallpaper Maker. Aplikasi ini menawarkan kemampuan untuk menggunakan fitur premium yang dapat diakses dengan berlangganan sebesar USD19,99 per bulan.Meskipun demikian, versi gratis juga memungkinkan kamu untuk dengan mudah menciptakan live wallpaper dari video. Kamu hanya perlu menghadapi banyak iklan saat menggunakan aplikasi ini, meski iklan tidak sering muncul.1. Akses Google Play Store dan unduh Video Live Wallpaper Maker2. Luncurkan aplikasi3. Halaman utama akan menampilkan galeri video yang tersimpan di perangkat. Pilih video yang ingin digunakan.4. Kamu akan disuguhi sejumlah opsi, dan kamu dapat memilih satu dari dua opsi yaitu Turn on audio dan Scale to fit screen.5. Setelah siap, ketuk Set as launcher wallpaper.6. Ketuk Set wallpaper.7. Sesuaikan pengaturan penggunaan live wallpaper, baik di Home screen, atau Home screen and lock screen.Sementara itu, Apple telah menghapus fitur live wallpaper bersamaan dengan peluncuran iOS 16. Karenanya, pengguna iPhone dengan sistem operasi terbaru ini kurang beruntung untuk dapat menikmati fitur tersebut.Namun, jika kamu masih menggunakan iPhone dengan sistem operasi sebelum iOS 16, langkah untuk membuat live wallpaper tergolong mudah. Sebagai permulaan, ponsel dengan sistem operasi lebih lama dari iOS 16 dapat menggunakan Live Photo sebagai live wallpaper.1. Akses aplikasi Settings.2. Akses Wallpaper.3. Pilih Choose a New Wallpaper.4. Tekan Live Photos.5. Pilih foto.6. Pilih Set.7. Pilih antara Set Lock Screen, Set Home Screen atau Set Both.Kamu juga dapat menemukan aplikasi pihak ketiga yang memungkinkanmu untuk mengubah video menjadi wallpaper. Apple App Store menyediakan banyak aplikasi terkait, salah satunya adalah intoLive, aplikasi yang tergolong mahal jika kamu berlangganan, namun kamu dapat menggunakan sebagian besar fitur secara gratis.1. Akses Apple App Store dan unduh intoLive, kemudian luncurkan.2. Pilih New Project.3. Temukan konten yang ingin digunakan.4. Ketuk Add.5. Kamu bisa melakukan berbagai jenis edit, termasuk crop, potong, menambahkan lebih banyak konten, menyesuaikan eksposur dan warna, dan lainnya.6. Setelah menyelesaikan proses edit, ketuk tombol Share di sudut kanan atas.7. Pada menu File Type, pilih Live Photo.8. Pilih Resolution dan FPS yang diinginkan.9. Ketuk Save to Photos.Setelahnya, kamu perlu mengikuti langkah untuk menggunakan Live Photos seperti yang telah ditulis di bagian atas. Selamat mencoba!