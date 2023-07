Gunakan Cara Ini Agar Tidak Dimasukan ke Sembarang Grup WhatsApp

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: WhatsApp memiliki fitur Grup, ditujukan untuk memudahkan pengguna berkomunikasi dengan banyak orang, termasuk rekan kerja, teman dan keluarga secara sekaligus dalam waktu bersamaan.Pasti tidak menyenangkan jika menemukan akun kamu tiba-tiba tergabung ke dalam grup yang tidak dikenal, apalagi jika dalam grup tersebut, tidak satu pun anggota grup yang Anda kenal. Namun ternyata dimasukan ke grup WhatsApp dapat dicegah.Pengguna yang tidak dikenal harus mengundang Anda jika ingin memasukan Anda ke dalam grup, artinya Anda bisa memutuskan mau bergabung atau tidak. Berikut langkah yang perlu dilakukan untuk menolak masuk grup WhatsApp berisi orang tidak dikenal.1. Ketuk tiga titik sejajar di kanan atas aplikasi WhatsApp2. Buka Pengaturan atau Setting3. Ketuk Account (Akun)4. Ketuk Privacy (Privasi)5. Ketuk Groups (Grup)Kemudian, kamu perlu memilih satu dari tiga opsi yang muncul, yaitu Anyone (Siapa saja), My Contact (kontak saya), My Contact Except (kontak saya kecuali). Jika memilih Anyone, artinya akun kamu bisa dimasukan ke grup dengan anggota yang tidak kamu kenal.Sedangkan jika memilih My Contact, artinya akun kamu bisa dimasukan ke dalam grup WhatsApp dengan kontak yang tersimpan di smartphone. Jika belum, maka orang tersebut mengirimkan undangan untuk masuk ke dalam grup.Sementara itu, jika memilih My Contact Except, artinya kontak yang tersimpan di smartphone bisa memasukkan kamu ke dalam grup WhatsApp, namun beberapa orang yang ada dalam kontak list yang telah kamu tentukan harus mengirimkan undangan terlebih dahulu sebelum kamu dimasukkan ke grup. Selamat mencoba!