Cara Gampang Cek Komputer dan Laptop Bisa Update ke Windows 11

Jakarta: Pada hari Jumat lalu, Microsoft resmi memperlihatkan tampilan serta sejumlah fitur dari Windows 11. Antarmuka yang baru dari sistem operasi Windows 11 menawarkan pengalaman baru menggunakan komputer (PC) maupun laptop makanya sejumlah pengguna sudah penasaran.Banyak dari pengguna komputer dan laptop ingin melakukan update ke Window 11 gratis. Microsoft sendiri sudah merilis sejumlah informasi spesifikasi Windows 11 serta cara melakukan upgrade ke Windows 11.Spesifikasi Windows 11 di antaranya komputer atau laptop harus menggunakan prosesor jenis dua inti atau dual-core 64-bit dengan kecepatan minimal 1 GHz Kapasitas RAM minimal 4GB dengan menyediakan ruang penyimpanan data sebesar 64GB, Kartu grafis yang digunakan harus mendukung Windows Display Driver MOdel (WDDM) 2.0 maupun DirectX 12.Spesifikasi lainnya adalah tersedia dukungan Trusted Platform Module (TPM) 2.0 daan system firmware model UEFI yang mendukung Secure Boot. Ukuran layar atau resolusi display juga minimal sembilan inci dengan resolusi HD (720p).Tentu saja spesifikasi umum ini mungkin terlalu rumit bagi pengguna yang kurang memahami spesifikasi hardware dari komputer atau laptop. Berikut ini Medcom.id membuat panduan mudah cara mengecek komputer dan laptop bisa update ke Windows 11 atau tidak menggunakan aplikasi PC Health Check.1. Klik tautan ini Upgrade to the New Windows 11 OS | Microsoft untuk langsung menuju situs resmi Microsoft mengenai Windows 11.2. Di halaman yang muncul pada browser, geser halaman ke bawah hingga ke bagian Get Ready dan informasi Check for Compatibility. Di bawahnya akan tersedia tautan “Download App” klik tulisan tersebut.3. Selanjutnya browser akan meminta izin untuk melakukan download aplikasi PC Health Check, izinkan sehingga proses download akan berjalan.4. Apabila proses download sudah selesai, cari aplikasi yang sudah diunduh dan klik kiri dua kali (double click) untuk membukanya. Apabila ada notifikasi mengenai “Smart Screen” pilih tombol Run.5. Layar proses install aplikasi PC Health Check akan muncul, berikan tanda checklist pada kotak di bagian “I Accept” kemudian klik tombol Install maka proses pemasangan aplikasi akan berjalan.7. Apabila sudah langsung klik tombol Finish sehingga aplikasi PC Health Check akan langsung terbuka.8. Di tampilan utama aplikasi PC Health Check, pilih Check Now yang ada di bagian paling atas.Aplikasi akan langsung mengecek spesifikasi komputer atau laptop Anda. Terakhir, akan muncul notifikasi yang memberitahu apakah spesifikasi komputer dan laptop Anda bisa melakukan update ke Windows 11 saat sudah tersedia.Windows 11 bisa di download pada bulan November maupun Desember dan dirilis bertahap untuk semua perangkat hingga tahun 2022. Meskipun begitu, Medcom.id menyarankan pengguna untuk bersabar menunggu hingga beberapa kali update tersedia.Sistem operasi Windows dikenal memiliki bug yang membuat komputer atau laptop penggunaan kadang memiliki masalah kecil yang cukup mengganggu. Beberapa kali update yang dirilis bermasalah sehingga harus dihapus dulu dan menunggu update selanjutnya yang lebih optimal.(MMI)