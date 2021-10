Chat WhatsApp Terhapus? Begini Cara Mengembalikannya

1. Mengembalikan chat WhatsApp di Android

2. Mengembalikan chat WhatsApp di iOS

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

3. Mengembalikan chat WhatsApp melalui fitur Recent Backup

(MBM)

Jakarta: WhatsApp menjadi aplikasi pesan singkat yang banyak digunakan masyarakat Indonesia. Kemudahan yang ditawarkan WhatsApp membuat pengguna merasa nyaman.Bahkan, pengguna yang secara tidak sengaja menghilangkan chat WhatsApp tetap dapat mengembalikan pesan yang terhapus. Lalu, bagaimana cara mengembalikan chat WhatsApp yang terhapus baik di iOS maupun Android? Berikut selengkapnya:- Buka aplikasi WhatsApp dan pilih pengaturan (setting), kemudian pilih obrolan (chat)- Pilih cadangan obrolan (chat backup)- Pilih cadangkan ke Google Drive (Back up to Google Drive)- Pilih akun Google yang ingin digunakan untuk back up chat WhatsApp- Pilih waktu back up, semisal harian (daily), mingguan (weekly), bulanan (monthly), atau bahkan saat Anda ingin mencadangkan saja (only when i tap back up)- Lalu pilih cadangkan (Backup Over)Baca: Duh, Pegawai Facebook Tak Bisa Masuk Kantor karena Hal Ini - Buka Aplikasi WhatsApp dan klik pengaturan (setting), kemudian pilih obrolan (chat)- Pilih cadangan obrolan (chat backup) dan akan dialihkan ke Google Drive. Pilih akun Google yang ingin digunakan untuk back up chat WhatsApp- Pilih waktu back up, semisal harian (daily), mingguan (weekly), bulanan (monthly), atau bahkan saat Anda ingin mencadangkan saja (only when i tap back up)Baca: WhatsApp, Facebook, dan Instagram Tumbang, Segini Kerugian Mark Zuckerberg - Uninstall aplikasi WhatsApp- Unduh atau install kembali aplikasi WhatsApp- Buka aplikasi WhatsApp dan pilih Restore saat ada pertanyaan Restore Your Chat History- Muncul Restore Chat History, tunggu hingga selesai. Chat WhatsApp yang dicadangkan akan kembali.