Cara Upgrade ke Gopay Plus Beserta Ketentuannya

Jakarta: Gopay menjadi salah satu dompet elektronik yang cukup sering dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia. Tidak sedikit orang yang sudah menggunakan Gopay menjadi metode pembayaran mereka sehari-hari. Selain itu, terdapat sebuah kelas yang bisa dicapai dengan cara melakukan upgrade akun pengguna menjadi Gopay Plus.Bagi yang masih asing dengan istilah Gopay Plus, itu merupakan kelas yang memberikan pengguna fitur tambahan dan lebih lengkap dibanding Gopay biasa. Untuk para pengguna yang ingin melakukan upgrade akun menjadi Gopay Plus bisa dilakukan dengan mudah. Berikut adalah langkah mudah untuk melakukan upgrade menjadi Gopay Plus:1. Buka aplikasi Gojek.2. Pilih ke menu “Gopay”.3. Pada menu Gopay, pilih “Lainnya”.4. Setelah itu, kamu akan segera menemukan pilihan “Gopay Plua”.5. Kemudian, kamu diminta untuk mengisi data diri. (Pastikan siapkan KTP).6. Kamu juga diminta untuk melakukan selfie dengan KTP sebagai bukti identitas tersebut sesuai.7. Klik “Upgrade Sekarang’.8. Tunggu proses upgrade dengan kurun waktu 1x24 jam.9. Selesai.Dengan begitu kamu sudah melakukan upgrade Gopay menjadi Gopay Plus, dan kamu juga sudah bisa menikmati berbagai fitur tambahan dan menjadi lebih lengkap. Dengan Gopay Plus kamu juga akan mendapatkan beberapa benefit yang bisa dirasakan, berikut adalah manfaat dari Gopay Plus:1. Jaminan saldo kembali.2. Mampu untuk menarik tunai pada ATM BCA.3. Mendapatkan limit lebih besar.4. Terdapat promo eksklusif bagi para pengguna Gopay Plus.Namun, untuk melakukan upgrade menjadi Gopay Plus, maka harus diperhatikan ketentuannya. Jika tidak memenuhi ketentuan yang diminta maka Gojek tidak bisa memberikan Gopay Plus, berikut adalah ketentuan yang wajib untuk dipenuhi untuk melakukan upgrade:1. Pastikan menggunakan KTP asli.2. Wajah terlihat jelas.3. Kartu identitas masih aktif.4. Pastikan kamu melakukan selfie langsung dari HP, bukan merupakan hasil export dari file lain.Dengan melakukan beberapa ketentuan tersebut, dijamin bahwa Gopay Plus akan secara cepat diverifikasi dan mendapatkan Gopay Plus dengan cepat dan menikmati berbagai keuntungan dari Gopay Plus.