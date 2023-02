Gak Susah, Begini Cara Membuat Akun Twitter Private

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Semua media sosial memberikan fitur untuk berinteraksi dengan siapapun termasuk orang baru atau yang baru dikenal. Namun saat ini ternyata justru banyak orang usil yang kerap menghujani kita dengan komentar negatif dengan agresif hanya karena perbedaan pandangan di internet.Media sosial memahami hal tersebut makanya di semua platform menyediakan fitur untuk membuat akun menjadi private alias digembok. Apa yang membedakan private account dengan biasanya alias public account?Private account artinya membuat akun menjadi private, kondisi ini membuat semua unggahan alias postingan maupun cuitan seperti Twitter hanya bisa dilihat dan ditanggapi baik dalam bentuk Likes, Retweet, dan lainnya oleh akun yang menjadi teman kita maupun follower.Berbeda dari public account yang membuat semua postingan bisa dilihat siapapun yang tidak berteman atau mem-follow kita. Makanya mode private account kerap dipilih saat kita tidak ingin merasa bising diganggu oleh banyak komentar.Twitter sendiri menjadi media sosial yang tidak kalah ramai dari Instagram dan Facebook. Di sini, semua topik pembicaraan yang ramai di dunia nyata juga langsung ikut ramai di sini. Makanya tidak heran media sosial ini sering digunakan untuk menyampaikan opini beragam.Berikut ini Medcom.id sudah merangkum cara buat akun Twitter jadi private.1. Buka aplikasi Twitter2. Tekan ikon Profile yang ada di sudut kanan atas ditandai dengan foto profile Twitter3. Di menu yang muncul pilih Settings & Support yang ada di deretan paling bawah, pada menu selanjutnya pilih Settings and Privacy4. Di halaman Settings and Privacy cari dan pilih menu Privacy and Safety kemudian lanjutkan dengan memilih Audience and Tagging5. Di sini akan tersedia menu Protect Your Tweets yang ditandai dengan tombol geser (toggle) yang akan bergeser ketika Anda tekan dan menandakan akun sudah berubah menjadi mode private.Di bagian menu Protect Your Tweet dijelaskan bahwa hanya follower akun Twitter Anda yang akan bisa melihat dan menanggapi cuitan atau postingan Anda. Apabila ingin kembali ke mode public account alias mematikan mode private maka ulangi langkah di atas.