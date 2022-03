Cara Dapat Tiket MotoGP Mandalika Gratis dari Telkomsel

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Telkomsel sebagai salah satu operator seluler penyedia jaringan 5G di Sirkuit Internasional Mandalika menyediakan kesempatan untuk siapapun menonton perhelatan MotoGP 2022 Mandalika gratis.Telkomsel membagikan tiket untuk menonton MotoGP 2022 Mandalika gratis lewat program loyalitas pelanggan bertajuk "Telkomsel Poin Goes to Mandalika"."Kami menghadirkan program loyalitas bagi pelanggan setia untuk bisa merasakan pengalaman menyaksikan langsung gelaran event olahraga internasional MotoGP di Mandalika. Kami juga berharap program ini dapat membantu kebangkitan sektor pariwisata lokal," tutur Vice President Brand and Marketing Communications Telkomsel, Abdullah Fahmi.Program loyalitas yang menggunakan mekanisme penukaran Telkomsel Poin melalui aplikasi dan website MyTelkomsel ini dapat dilakukan pelanggan sampai dengan 6 Maret 2022.Pelanggan yang sudah menukarkan 1 Telkomsel Poin akan menerima notifikasi SMS berupa kupon Lucky Draw untuk tiket wisata dan nonton MotoGP di Mandalika. Pelanggan dapat menukarkan Telkomsel Poin sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan kesempatan menang yang lebih besar.Program Telkomsel Poin Goes to Mandalika ini menyediakan hadiah Paket Perjalanan 4 Hari 3 Malam (selama 18 sd 21 Maret 2022) untuk 5 orang pemenang beserta 1 orang pendamping.Paket ini terdiri dari tiket pesawat dari kota asal ke Jakarta (Pulang-Pergi/PP), pesawat Jakarta - Lombok (PP), uang saku, penginapan, akomodasi, konsumsi, serta tiket nonton MotoGP Mandalika secara langsung pada 19 dan 20 Maret 2022 (weekend pass).Pemenang program Telkomsel Poin Goes to Mandalika ini akan diumumkan di website resmi Telkomsel pada 7 Maret 2022 dan pemenang akan dihubungi secara langsung oleh perwakilan Telkomsel. Pajak hadiah ditanggung sepenuhnya oleh Telkomsel dan tanpa ada biaya tambahan lainnya.Semakin banyak menggunakan ragam produk dan layanan Telkomsel, jumlah Telkomsel Poin pelanggan akan semakin bertambah. Setiap isi pulsa, beli paket, dan bayar tagihan dengan kelipatan Rp10 ribu akan mendapatkan 1 Telkomsel Poin.Telkomsel Poin dapat ditukar dengan beragam penawaran menarik yang dapat dilihat di katalog pada aplikasi MyTelkomsel atau melalui UMB *700#.