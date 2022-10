Cara Masuk ke Mode Aman di Perangkat Android

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Kamu mungkin pernah mengalami permasalahan pada aplikasi, yang menyebabkan aplikasi tersebut tidak dapat diakses. Pada aplikasi umum, mungkin hal ini tidak terlalu mengkhawatirkan.Lain halnya jika aplikasi bermasalah tersebut merupakan aplikasi penting, termasuk aplikasi yang memungkinkan kamu melakukan pembayaran. Berikut cara masuk ke mode aman atau safe mode pada perangkat Android sehingga kamu bisa menemukan sumber masalah.Jika memutuskan untuk memasuki mode aman, kamu tidak perlu khawatir soal proses yang rumit, selama perangkat Android kamu menggunakan sistem operasi Android versi 6.0 atau versi lebih baru.1. Tekan selama beberapa saat tombol daya hingga opsi daya muncul.2. Ketuk dan tahan opsi Power Off.3. Tahan hingga opsi Reboot to safe mode muncul, dan ketuk pada pengingat.Kalimat yang muncul di pengingat akan bervariasi bergantung pada produsen perangkat, namun secara garis besar, proses akan sama. Setelah mengonfirmasi ke reboot di safe mode, tunggu hingga ponsel menyelesaikan proses restart.Kemudian, kamu akan menemukan aplikasi dan widget dalam warna abu-abu, dan kamu hanya memiliki akses ke fitur pihak pertama. Sementara itu, jika kamu mengalami permasalahan terkait lag pada layar, kamu juga dapat melakukan reboot di safe mode menggunakan tombol fisik di ponsel dengan cara berikut.1. Tekan dan tahan tombol daya, kemudian pilih opsi Power Off.2. Aktifkan kembali ponsel dengan tombol daya, dan tahan tombol daya hingga logo beranimasi muncul.3. Tahan tombol Volume Down selama beberapa saat setelah logo beranimasi muncul.4. Terus tahan tombol Volume Down hingga perangkat menyelesaikan proses boot.Setelah selesai menjelajahi mode aman, waktunya memperbaiki ponsel. Hal pertama yang perlu kamu lakukan adalah keluar dari proses reboot di safe mode. Cara termudah untuk keluar dari mode aman adalah dengan melakukan restart pada ponsel.Namun sejumlah skin Android juga berbekal cara lebih cepat untuk keluar dari safe mode. Kamu mungkin akan menemukan notifikasi di menu atas, didampingi kalimat Safe mode is on, Tap here to turn safe mode off (Mode aman aman, ketuk di sini untuk menonaktifkan mode aman).Ketuk notifikasi itu dan ponsel akan melakukan restart untuk keluar dari mode aman. Selamat mencoba!