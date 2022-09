Begini Cara Unpair Apple Watch

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(MMI)

Jakarta: Jika kamu cukup beruntung untuk bisa membeli dan mendapatkan Apple Watch baru pada pekan ini, kamu mungkin ingin tahu cara untuk menghubungkan Apple Watch lama dari iPhone kamu.Kecuali berencana untuk menggunakan dua jam tangan, kamu akan ingin melakukan pemutusan hubungan atau unpair pada perangkat lama sehingga dapat diberikan kepada teman atau anggota keluarga, atau menjualnya.Penting bagi kamu untuk unpair jam tangan dengan ponsel dan tidak hanya sekadar menghapusnya. Sebab, jika kamu tidak melakukan proses unpair, maka secara otomatis fitur Apple Activation Lock akan diberlakukan.Fitur ini mungkin bermanfaat untuk kamu yang kehilangan jam tangan cerdas tersebut, namun kamu tidak akan menyukainya jika ingin menjual atau memberikan Apple Watch kepada orang lain, atau menghubungkannya ke iPhone baru.Selain itu, jika kehilangan iPhone, kamu masih akan perlu melakukan unpair antara ponsel dan jam tangan untuk dapat menghubungkan atau pair Apple Watch ke ponsel baru. Berikut cara untuk melakukan unpair Apple Watch, baik dengan maupun tanpa iPhone.1. Pastikan iPhone dan Apple Watch terinstal update software paling baru.2. Letakan ponsel dan jam tangan bersebelahan, kamu tidak bisa melakukan langkah ini berjauhan.3. Buka aplikasi Apple Watch di iPhone.4. Ketuk tab My Watch dan kemudian All Watches di bagian atas.5. Ketuk Unpair Apple Watch di bagian bawah halaman.7. Jika jam merupakan model dengan konektivitas seluler, kamu akan diminta untuk memilih untuk mempertahankan atau menghapus paket seluler.Jika menghubungkan dengan jam tangan baru dan tidak lagi akan menggunakan jam lama, kamu perlu menghapus paket tersebut, dan kamu dapat menambahkannya ke jam tangan baru.Namun jika kamu berencana untuk menghubungkan Apple Watch ini di kemudian hari, pertahankan paket tersebut.8. Ketuk untuk mengonfirmasi bahwa kamu benar-benar ingin melakukan unpair pada jam.9. Masukan password Apple ID untuk menonaktifkan Activation Lock.10. Ponsel akan menciptakan backup baru untuk Apple Watch sebelum melakukan unpair. Kamu bisa menggunakannya pada pengaturan awal di Apple Watch baru.11. Setelah jam tangan telah sepenuhnya tidak terhubung atau unpair, kamu akan menemukan pesan Start Pairing.Jika kamu tidak lagi memiliki iPhone yang sebelumnya terhubung ke Apple Watch, kamu akan perlu membuka Activation Lock menggunakan akun iCloud untuk dapat menghubungkan jam ke ponsel baru.1. Di komputer, akses iCloud.com dan masuk dengan Apple ID dan password.2. Pilih Find Phone.3. Klik All Devices dan pilih Apple Watch kamu.4. Pilih tombol info di sebelah perangkat tersebut.5. Pilih Remove Apple Watch, yang akan menghapus Activation Lock dan memungkinkan kamu untuk menghubungkan jam ke ponsel baru.Jika kamu tidak memiliki iPhone sebelumnya, kamu bisa menghapus konten pada Apple Watch dan mengembalikannya ke pengaturan pabrik via iCloud dengan mengikuti langkah di atas, namun pilih Erase Apple Watch alih-alih Remove Apple Watch.Atau, kamu dapat melakukannya secara langsung di jam tangan dengan mengikuti langkah di bawah ini. Namun, kedua metode ini akan membatalkan Activation Lock, dan kamu bisa menghubungkan kembali atau re-pair ke iPhone kapan pun.1. Pada Apple Watch, ketuk Settings > General > Reset > Erase All Content and Settings.2. Ketikan password kamu.3. Jika jam kamu adalah model seluler, kamu akan perlu memilih untuk mempertahankan atau menghapus paket seluler.4. Ketuk Erase All untuk melakukan reset jam tangan ke pengaturan pabrik.Selamat mencoba!