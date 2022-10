Cara Nonaktifkan Akun Twitter

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Twitter menjadi salah satu platform jejaring sosial yang kerap dituju masyarakat saat ada informasi atau berita tren yang mereka ingin ketahui. Namun, menjadi pengguna aktif di Twitter berpotensi memaparkan pengguna pada lingkungan digital yang tidak baik.Selain itu, perubahan manajemen terbaru Twitter mungkin akan mendorong kamu untuk mempertimbangkan kembali keuntungan pengunduran diri dari platform ini.Namun untuk mengurangi stress dan kecemasan yang mungkin diakibatkan oleh platform jejaring sosial, mungkin ada baiknya kamu mempertimbangkan untuk menonaktifkan akun Twittermu.Untuk menonaktifkan akun Twitter via platform versi peramban, berikut langkah yang perlu kamu lakukan. Hal pertama yang harus kamu lakukan adalah mengakses Twitter.com dan masuk ke akunmu.1. Di situs, klik menu More di bawah kiri layar, sedangkan di peramban mobile, ketuk ikon profilmu.2. Pilih Settings and Support lalu Settings and Privacy, kemudian Your Account.3. Di bawah daftar, pilih Deactivate your account.4. Pergi ke bagian bawah halaman untuk menemukan tautan Deactivate.Pada halaman tersebut, terdapat banyak informasi sebelum memperoleh tautan, beberapa di antaranya mungkin berguna untuk kamu.Terdapat deskripsi lengkap terkait informasi yang dapat dilihat seperti nama display, @username, dan profil publik, jaminan bahwa kamu bisa menyimpan akun selama beberapa saat jika secara tidak sengaja atau salah menghapus.Selain itu, terdapat informasi terkait cara untuk mengaktifkan kembali akun setelah 30 hari atau 12 bulan. Informasi ini berguna jika kamu merasa terkepung dengan informasi di Twitter dan ingin berlibur dari hingar bingar platform ini alih-alih menghapus akun sepenuhnya.Menonaktifkan akun Twitter di AplikasiJika menggunakan smartphone, akses aplikasi Twitter dan pastikan kamu sudah masuk ke akun.1. Ketuk ikon profil di sudut kiri atas.2. Pada menu akan muncul dari bagian sisi, ketuk Settings & Support, lalu Settings and Privacy di bagian bawah.3. Ketuk Your account di bagian atas. Di halaman Your account, pilih Deactivate account di bagian bawah.Kamu akan menemukan halaman informasi yang sama dan dapat mengetuk tombol Deactivate di bagian bawah. Selamat mencoba!