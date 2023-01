Gampang, Begini Cara Buat Playlist Spotify di Android

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Playlist merupakan salah satu hal penting saat memutar musik, fitur ini memberikan kemudahan bagi pendengarnya untuk hanya menikmati lagu yang disukai. Jadi agar lagu yang tidak diputar secara acak atau random.Fitur Playlist di Spotify cukup disukai terutama mereka yang masih menggunakan versi gratis, bukan berbayar. Hal ini menjaga kenikmatan mendengarkan musik tidak terpotong oleh lagu lain yang selama ini tidak dikenal atau kurang disukai.Beruntung, fitur membuat Playlist di Spotify juga bisa dengan mudah dibuat lewat aplikasi di smartphone. Berikut ini Medcom.id merangkum cara membuat playlist Spotify di Android.1. Buka aplikasi Spotify di smartphone2. Di deretan bagian bawah pilih ikon Your Library yang ada di tengah.3. Your Library akan berisi daftar lagu yang disukai (Likes), kini pilih ikon plus yang ada di sudut kanan atas untuk membuat Playlist Spotify4. Di sini akan tersedia dua jenis Playlist, pertama adalah playlist yang hanya bisa didengarkan sendiri. Kedua yaitu Blend adalah playlist yang bisa dibuat atau ditambahkan bersama pengguna Spotify yang lain dengan bebas.5. Pilih menu pertama yaitu Playlist untuk diri sendiri, selanjutnya kamu akan diminta membuat nama playlist tersebut dan tekan menu Create di bawahnya.Selamat kini Playlist Spotify berhasil dibuat. Pilih menu “Add to Playlist untuk mencari lagu yang ingin dimasukan ke dalamnya. Apabila kamu menemukan lagu yang baru didengar, tekan ikon tiga titik di sudut kanan atas tampilan lagu yang diputar dan pilih “Add to Playlist” untuk menambahkannya.Kamu bisa membuat lebih dari satu Playlist sesuai selera. Di halaman awal aplikasi Spotify tekan ikon Your Library di bagian bawah, lanjutkan dengan memiliki menu Playlist di halaman yang baru muncul untuk melihat daftar Playlist.Playlist Spotify yang sudah dibuat juga bisa dihapus, tentu saja semua daftar lagu di dalamnya juga akan ikut dihapus secara permanen. Klik ikon tiga titik di dalam Playlist dan pilih Delete Playlist.