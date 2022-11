Cara Lindungi Akun Pribadi Di Twitter

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Semuanya telah mengalami perubahan, termasuk jagat jejaring sosial global. Beberapa hari lalu Elon Musk secara resmi membeli Twitter, dan mungkin akan memulai era baru dalam pengembangan perusahaan.Pada saat yang sama, keamanan dan perlindungan data pribadi pengguna tetap menjadi pekerjaan rumah terpenting, terlepas dari peristiwa dalam kehidupan organisasi.Pakar Kaspersky telah menyiapkan beberapa kiat bagi pengguna Twitter untuk membantu pengguna mengamankan privasi dan keamanan data pribadi di akun mereka, dan menyoroti bagaimana sikap terhadap pemrosesan dan penyimpanan data pribadi global dapat berubah di masa depan - dan apa yang dapat dilakukan untuk mengatasinya.Pilihan terbaik adalah secara teratur memeriksa aplikasi mana yang memiliki akses ke akun Twitter kamu. Beberapa aplikasi dapat memeriksa kontak, data pribadi seperti nomor telepon, atau alamat email.Untuk mengamankan dan melindunginya, lebih aman membatasi akses untuk semua aplikasi yang tidak diperlukan. Informasi ini dapat diperiksa di bagian Keamanan dan Akses Akun.Menghentikan pengguna menemukan akun kamu, melalui nomor telepon, atau alamat email kamu. Ini dapat membantu mencegah penjahat dunia maya menggunakan informasi tersebut.Secara default, pengguna Twitter lain dapat menemukan akun kamu menggunakan nomor telepon atau alamat email kamu. Informasi dari profil kamu juga dapat membantu penjahat dunia maya melakukan serangan phishing, maka sebaiknya nonaktifkan fitur ini.Untuk menghentikan pengguna menemukan akun kamu menggunakan nomor telepon atau alamat email kamu, ikuti langkah-langkah berikut:1. Buka menu dengan mengetuk ikon di sudut kiri atas layar;2. Buka bagian Pengaturan dan privasi.3. Pilih Privasi dan keamanan;4. Pergi ke bagian Discoverability dan kontak;5. Hapus tanda centang di sebelah:6. Biarkan orang lain menemukan kamu melalui email kamu; (Let others find you by your email)7. Biarkan orang lain menemukan kamu melalui telepon. (Let others find you by phone.)Menggunakan Otentikasi Dua Faktor (2FA/ Two-Factor Authentication) dapat menyelamatkan akun dari berbagai kemungkinan serangan. Menambahkan lapisan perlindungan kedua akan menghentikan sebagian besar penipuan online.Twitter memiliki Online Bullying help center sendiri untuk bantuan dan saran.Pilihan yang aman adalah nonaktifkan geo-tag pada tweet. kamu dapat melakukannya di bagian Privasi dan Keamanan.Perluasan filter notifikasi memungkinkan pengguna untuk memfilter akun tempat mereka menerima notifikasi. Misalnya, mereka mungkin tidak ingin menerima pemberitahuan dari pengguna tanpa gambar profil.Salah satu langkah efektif adalah juga memblokir pengguna. Ini mencegah akun yang diblokir untuk memposting, melihat tweet, dan membaca feed kamu. Pusat Bantuan Twitter Khusus akan memberi pengguna semua alat yang diperlukan untuk melindungi data pribadi dan tweet.“Sementara perusahaan memikul tanggung jawab untuk melindungi data pengguna, pengguna juga bertanggung jawab untuk melindungi akun mereka. Menggunakan autentikasi dua faktor, terutama dengan aplikasi autentikator atau kunci keamanan memberikan perlindungan maksimal.""Selain itu, perhatikan apa yang kamu posting dan siapa yang dapat membacanya, karena sebagian besar jejak digital kita dihasilkan oleh kita sendiri, dan berbagi secara berlebihan di Twitter, serta jejaring sosial lainnya, dapat menyebabkan konsekuensi yang tidak terduga,” kata Vladislav Tuskanov, Lead Data Scientist di Kaspersky.