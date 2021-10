Anti Ribet, Ini Cara Download Video YoTube dengan Add On SaveFrom

1. Pasang Add On/Extension Add On SaveFrom

Buka https://addons.mozilla.org/id/firefox/

Cari SaveFrom.net helper all-in-1 /youtube downloader

(Cara pasang addon savefrom.net di Firefox)

Klik tambahkan ke Firefox

Klik add dan Add on sudah terpasang

Buka https://chrome.google.com/webstore/category/extensions

Cari Chameleon dan pasang

Setelah itu buka Chameleon dan cari SaveFrom.net helper

(Buka Chameleon dan cari SaveFrom.net helper)

Pasang atau Add to Chameleon dan SaveFrom.net extension pun terpasang

2. Cara download

Pilih video YouTube yang akan didownload

Kemudian buka add on save form yang terletak di pojok kanan, sedangkan Chorome buka ekstensi atau extension pilih Chameleon

(Cara download dari Firefox)

(Cara download dari chrome buka Chameleon)

Setelah itu klik Go to SaveForm.net

Nantinya akan diarahkan ke laman baru dan tungguh hingga ada piliha Download atau unduh

(Klik unduh untuk download video)

Tekan unduh dan video YouTube sudah terdownload.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(MBM)

Jakarta: Kini download atau mengunduh video YouTube tidak lagi ribet dengan adanya Add on SaveFrom.net. Add on ini tersedia di Mozilla Firefox dan Google Chrome.Add on SaveForm ini memberi kemudahan untuk mengunduh video yang di YouTube tanpa perlu menginstal aplikasi tambahan seperti Internet Download Manager (IDM) dan sejenisnya. Kelebihan lainnya dari add on ini bisa mengunduh dalam bentuk audio atau mp3. Ini berguna jika ingin mendownload video dan mengkonversi ke audio.Lalu bagaimana cara download video YouTube menggunakan Add On SaveFrom? Berikut langkah-langkahnya:Baca: Video YouTube Bisa di-Download Jadi Lagu MP3, Caranya? Baik Add on di Firefox maupun extension cara download video YouTube menggunakan Add On SaveFrom sama. Berikut caranya: