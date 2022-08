Gampang, Begini Cara Klaim Kode Redeem Tower of Fantasy

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Tower of Fantasy menjadi kompetitor serius Genshin Impact. Meskipun tidak tersedia di konsol tapi game ini hadir di platform PC dan mobile, bahkan kehadirannya di Indonesia sempat dirayakan lewat sebuah acara offline yang meriah.Tower of Fantasy menawarkan gameplay yang diakui mirip dengan Genshin Impact yaitu action-RPG di arena open-world. Di sini juga disuguhkan genre MMORPG. Namun dari sisi tema dan konsep cerita cukup berbeda.Apabila Genshin Impact mengusung tema kerajaan dan sihir, tim Hotta Studio dan Level Infinite justru merancang tema Fantasy of Tower dengan sentuhan sci-fi. Makanya game ini tetap berani tampil meskipun dituding mengikuti kepopuleran Genshin Impact.Kabar baiknya, Tower of Fantasy juga akan rajin membagikan redeem code alias kode redeem yang berisi hadiah gratis untuk diklaim. Hadiahnya tentu saja berupa item in-game termasuk yang digunakan untuk fitur gacha sehingga bisa mendapatkan senjata dan karakter dengan tingkat rarity tinggi.1. Di dalam game Tower of Fantasy, pilih ikon Rewards di sisi kanan atas, di menu yang muncul lanjutkan dengan memilih Rewards kemudian temukan dan pilih menu Exchange.2. Di halaman Exchange pemain diberikan kolom untuk memasukan kode redeem Tower of Fantasy. Apabila kode redeem berhasil diklaim maka muncul pesan “Redemption Successful!”3. Kini hadiah bisa diambil, pilih menu Friends saat sedang bermain dan masuk ke menu Mailbox.Apabila kode redeem Tower of Fantasy gagal diklaim maka pemain akan menemukan dua jenis pesan. Pertama, pesan “Invalid Gift Code” menandakan bahwa kode redeem sudah habis, salah, atau kadaluarsa.Pesan kedua yaitu “Gift Code Redemption Limit Exceeded” artinya kode redeem tersebut sudah mencapai batas maksimal klaim. Sebelumnya Tower of Fantasy membagikan 100 kode redeem tapi dengan batas klaim yaitu sebanyak tiga kali.