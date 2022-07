Begini cara transfer chat WhatsApp dari Android ke iPhone:

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Setelah beberapa waktu lalu hanya hadir sebagai uji coba untuk pengguna di versi Beta, kini WhatsApp resmi merilis fitur untuk memindahkan atau transfer chat WhatsApp dari Android ke iPhone termasuk sebaliknya.Sebelumnya cara ini tidak bisa dilakukan dengan mudah dan membutuhkan aplikasi tambahan atau third party karena hanya tersedia fitur bawaan untuk transfer chat dari iPhone ke Android saja.Menurut blog resmi WhatsApp, kini transfer chat WhatsApp dari Android ke iPhone hanya membutuhkan aplikasi buatan Apple bernama Move to iOS yang sudah tersedia untuk Android di Play Store.Ke depannya, fitur ini akan semakin mempermudah pengguna gadget yang ingin berpindah dari smartphone Android ke iPhone, selama ini mereka mengeluhkan hal ini karena menggunakan aplikasi pihak ketiga rentan terjadi kebocoran data.-Sistem operasi Android di smartphone minimal Android 5.0 atau lebih tinggi-Sistem operasi iPhone minimal iOS 15.5-Aplikasi Move to iOS sudah terpasang di perangkat Android-WhatsApp di iPhone harus versi terbaru, sementara di Android minimal WhatsApp Version 2.22.7.4-Pakai nomor WhatsApp yang sama di Android untuk iPhone-iPhone harus dalam keadaan masih baru digunakan atau telah dilakukan factory reset-Kedua perangkat (Android dan iOS) harus terhubung ke charger dan serta menyambung ke WiFi yang sama. Apabila tidak tersedia WiFi bisa gunakan hotspot (tethering) dari iPhone.-Masuk ke aplikasi Move to iOS di perangkat Android, ikuti langkah yang diminta.-Anda akan menerima kode di perangkat iPhone untuk dimasukan pada aplikasi Move to iOS di Android.-Tekan menu Continue dan ikuti langkah yang diminta hingga muncul tampilan menu Transfer Data.-Di bagian ini pilih WhatsApp untuk data yang akan dipindahkan kemudian tekan menu Start. Proses persiapan atau export data akan berjalan dan saat selesai maka aplikasi WhatsApp di Android akan otomatis logout.-Langkah selanjutnya tekan menu Next di aplikasi Move to iOS dan menu Continue sehingag proses transfer data akan dimulai, tunggu hingga selesai.- Di perangkat iPhone, pasang (install) aplikasi WhatsApp dan lakukan login dengan nomor yang sama. Saat proses aktivasi atau login berhasil maka chat WhatsApp dari Android akan muncul (restore) di iPhone.