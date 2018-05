Atur Email Lebih Mudah Pakai Filter di Gmail

Apabila Anda seorang pekerja yang sangat mendalkan layanan email seperti Gmail, biasanya Anda perlu waktu untuk membuat kotak masuk atau Inbox Gmail lebih rapi.Misalnya saja, mengelompokkan setiap email yang masuk sehingga Anda tidak ketinggalan informasi atau lupa ada email yang tidak terbaca. Caranya adalah dengan menyaring setiap email yang masuk menggunakan fitur Filter di layanan Gmail.Berikut ini Medcom.id membuat panduan mudah bagi Anda yang sangat aktif menggunakan layanan Gmail dan takut ada email yang terlewat terutama email dari atasan Anda.Untuk menggunakan fitur Filter di Gmail pertama Anda harus mengakses layanan Gmail dari peramban internet di laptop/PC karena Gmail pada versi mobile tidak menyediakan opsi pengaturan yang cukup lengkap.Setelah masuk ke halaman Inbox Gmail, pilih ikon bergambar gear yang ada di sudut kanan atas halaman tersebut. Nantinya akan disajikan kolom opsi menu yang tersedia pillihan menu pengaturan atau Settings, pilih menu tersebut.Kini Anda sudah berada di halaman pengaturan atau Setting, pilih tab dengan teks bertuliskan Filters and Blocked Addresses berwarna biru yang berajajar di atas. Untuk menggunakan fitur Filters dari awal, pilih opsi create a new filters.Lalu Anda akan disuguhkan formulir yang harus diisi untuk membuat Filters atau kategori penyaringan email yang diinginkan. Misalnya, pada kolom From atau asal email bisa diisi dengan alamat email atau kontak atasan Anda yang tersimpan di akun Gmail Anda.Lalu pada bagian kolom has the words diartikan bahwa email yang akan masuk ke dalam fitur Filters adalah yang memiliki jenis kata atau kalimat tertentu. Misalnya, Anda bisa isi dengan kata yang biasa digunakan pada email dari atasan Anda, contohnya "penugasan".Lalu Anda bisa juga bisa mengisi subjek email yang akan masuk ke fitur Filters termasuk apakah email tersebut memiliki lampiran atau attachment sekaligus berapa besdar ukurannya. Apabila Anda sudah mengisi kolom Filters maka pilih opsi create filter with this search yang ada di sudut kanan bawah.Anda harus menentukan langkah selanjutnya dari fitur Filters apabila menemukan email yang sesuai dengan kriteria yang tadi dibuat pada langkah sebelumnya.Dalam kotak dialog yang disajikan Anda akan menerima pertanyaan dari layanan Gmail mengenai langkah selanjutnya yang harus dilakukan apabila menemukan email yang sesuai kriteria fitur Filters.Pada bagian bawahnya ada banyak opsi yang bisa dipilih, mulai dari menandainya (stars) , tandai sebagai penting sehingga selalu terletak di posisi paling atas pada Inbox (mark it as important), dan lain-lain. Apabila Anda sudah selesai maka klik menu create filter untuk mengakhir tahap pengaturan Filters.(MMI)