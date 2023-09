Cara Mengatasi Webcam Js Error saat Daftar CPNS 2023, Tak Sampai Semenit

Webcam js error webcam is not loaded yet artinya

Cara mengatasi webcam js error saat daftar CPNS 2023

1. Cek Izin Situs

Buka https://daftar-sscasn.bkn.go.id/akun Klik ikon gembok, lalu klik Site Setting. Nanti akan muncul halaman baru yang berisi izin pada website tersebut. Cek pada bagian Camera apakah sudah “Allow” atau diizinkan atau "Ask". Jika “Ask” ganti dengan cara mengklik opsi tersebut dan pilih “Allow”, Selanjutnya untuk mengaplikasi perubahan muat ulang atau refresh website https://daftar-sscasn.bkn.go.id/akun.



Advertisement

2. Pilih Kamera Webcam

Buka atau copy alamat ini chrome://settings/content?search=camera. Pada pengaturan permissions klik camera. Di bagian dropdown pastikan kamera yang dipilih adalah webcam yang terpasang di laptop atau komputer. Setelah itu muat ulang laman https://daftar-sscasn.bkn.go.id/akun.

(RUL)

Jakarta: Ketika melakukan pendaftaran akun CPNS SSCASN 2023 menggunakan browser Chrome biasanya akan muncul notifikasi Webcam.js Error: Could not access webcam: OverconstrainedError: OverconstrainedError Notifikasi tersebut muncul karena website pendaftaran akun SSCASN 2023 tidak bisa mengakses webcam dari laptop atau laptop. Ini bisa terjadi karena pengguna tidak mengizinkan akses ke webcam dan browser menyimpan perintah tersebut.Perlu diketahui, untuk pembuatan akun SSCAN tahun ini peserta melakukan swafoto melalui aplikasi di laman pendaftaran. Karena itu, website SSCASN meminta akses ke webcam untuk swafoto.Lalu bagaimana cara mengatasinya? Sobat Medcom yang mendapatkan mengikuti cara mengatasi Webcam.js Error seperti sudah dirangkum Medcom.id di artikel ini.Cara pertama adalah mengecek izin situs https://daftar-sscasn.bkn.go.id/akun. Secara bawaan izin situs adalah “Ask”. Apabila sudah memberi izin adalah “Allow”. Berikut cara mengecek dan mengubah izin situs:(Ganti ke opsi Allow untuk mengizinkan website mengakses kamera dok.Medcom.id)Setelah muat ulang dan tidak ada masalah dengan webcam di laptop atau komputer Kamu maka notifikasi Webcam.js Error tidak akan muncul lagi.Apabila masih muncul notifikasi Webcam.js Error, bisa jadi ada masalah pada webcam atau pilihan webcam tidak tepat pada pengaturan Chrome. Simak pengaturan webcam berikut ini:(Tampilan webcam yang dipilih dok.Medcom.id)Baca juga: Contoh Swafoto pada Pendaftaran CPNS SSCASN 2023 yang Benar dan Cara Unggah Jika masih muncul notifikasi Webcam.js Error: Could not access webcam: OverconstrainedError: OverconstrainedError Sobat Medcom bisa mencoba menggunakan browser lain, seperti Mozilla. Pastikan memberi izin situs untuk mengakses kamera untuk swafoto.(Klik "Allow" untuk mengizinkan website mengakses kamera di Mozilla)