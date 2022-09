Cara Hubungkan Laptop ke Monitor

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Menambahkan monitor eksternal mungkin akan dapat membantu kamu dalam menghadirkan kenyamanan terkait setup PC yang digunakan untuk mendukung aktivitas kerja atau belajar.Namun tahukah kamu bahwa kamu bisa memperluas ruang pada layar laptop dengan monitor eksternal? Kamu bisa menghubungkan lebih banyak monitor ke laptop jika memiliki alat pemisah HDMI.Dengan demikian, kamu bisa memiliki ruang layar lebih luas saat di rumah, namun tetap dapat membawa serta tugas atau pekerjaan kemanapun kamu pergi. Berikut cara menghubungkan laptop ke monitor.Jika kamu memiliki laptop Windows, kamu akan menggunakan HDMI, DisplayPort, atau kabel USB-C untuk menghubungkan perangkat ke monitor eksternal. Jika kamu pengguna laptop Apple, kamu akan membutuhkan kabel HDMI atau kabel USB-C yang kompatibel dengan Thunderbolt.Karena sebagian besar monitor yang tersedia saat ini berbekal port HDMI, berikut cara menghubungkan laptop ke monitor dengan kabel HDMI.1. Hubungkan monitor ke adapter daya yang tersedia dalam kemasan penjualannya.2. Ambil ujung lain adapter daya dan pasang ke soket listrik.3. Hubungkan laptop ke chargernya, dan pasang ke soket listrik.4. Ambil dan hubungkan salah satu ujung kabel HDMI ke monitor, dan ujung lainnya ke laptop.5. Laptop telah terhubung dengan monitor eksternal.Monitor eksternal memiliki sejumlah fungsi, termasuk menampilkan hal yang muncul di layar laptop. Hal ini mungkin berguna bagi kamu yang ingin menampilkan konten di laptop pada layar berukuran lebih besar namun dengan kondisi laptop tertutup.Namun, tersedia juga opsi yang memungkinkan kamu mengakses konten berbeda dari layar laptop pada layar monitor eksternal. Untuk melakukan salah satunya, berikut langkah yang perlu kamu tempuh.1. Akses menu Start dan cari Duplicate or extend to connected display.2. Klik menu dropdown layar, yang muncul di bawah jumlah monitor, dan akan menampilkan opsi Extend these displays atau Duplicate these displays.3. Dari pilihan yang muncul, pilih Extend these displays jika ingin dapat menarik konten dari satu layar ke layar lain.4. Atau pilih Duplicate these displays jika ingin konten yang sama muncul di kedua layar.Sedangkan untuk menggunakan laptop saat dalam kondisi tertutup, kamu perlu mengakses halaman pengaturan Power and sleep buttons and lid pada System Settings. Pada opsi When I close the lid, klik menu dropdown On Battery, jika laptop tidak terhubung ke soket listrik.Sementara itu, klik menu dropdown Plugged in jika laptop terhubung ke soket dan baterai perangkat dalam kondisi sedang diisi. Dari opsi yang muncul, klik Do nothing sehingga kamu bisa tetap menggunakan meski laptop dalam kondisi tertutup. Selamat mencoba!