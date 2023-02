Ini Cara Live Streaming Game di Facebook

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(MMI)

Jakarta: Live streaming menjadi salah satu fitur di platform jejaring sosial yang tidak hanya dimanfaatkan untuk bercengkrama dengan pengikut, tapi juga menjadi salah satu cara untuk meraih pundi uang.Facebook menjadi salah satu platform yang kerap dimanfaatkan kreator konten untuk melakukan siaran langsung atau live streaming. Facebook kerap digunakan kreator konten game untuk menyiarkan permainan mereka saat game berlangsung.Kamu juga bisa loh, menyiarkan game yang sedang kamu mainkan di halaman khusus yang Facebook siapkan untuk membagikan siaran terkait game bertajuk Page Facebook Gaming. Namun sebelumnya, kamu perlu memastikan telah memiliki alat pendukung yang dibutuhkan untuk melakukan siaran langsung.Alat pendukung tersebut termasuk koneksi internet, webcam, hingga mic recorder. Selain itu, kamu juga bisa menginstal aplikasi atau software perekaman video seperti OBS Studio. Alat pendukung ini dibutuhkan guna menjaga kelancaran siaran langsung di Facebook Gaming.Lakukan sejumlah langkah berikut untuk bisa menyiarkan permainan kamu kepada anggota halaman tersebut. Langkah pertama yang perlu kamu lakukan adalah menciptakan akun sebagai Gaming Video Creator.1. Buka halaman www.facebook.com/gaming/pages/create di peramban.2. Klik Create a Gaming Video Creator.3. Login dengan akun Facebook.4. Masukan nama.5. Pilih Continue.6. Unggah profil beserta foto latar belakang atau background streaming.Setelah halaman ini akan muncul di beranda Facebook, kamu bisa melakukan langkah berikut untuk melakukan siaran streaming game di platform saat perangkat sudah siap.1. Siapkan Halaman Facebook Gaming yang Sudah Dibuat.2. Pilih ikon Facebook Gaming. Pilih Start Streaming.3. Klik Create Post di Facebook Creator Studio.4. Pilih Go Live.5. Pilih Live Stream Setup di halaman Facebook Live Producer.6. Klik Live Stream Setup.7. Lakukan Copy and Paste Stream Key Server URL.8. Buka aplikasi OBS Studio.9. Klik File.9. Pilih Settings.10. Klik Stream.11. Masukkan Stream Key dan Server URL.12. Pilih Facebook Live Producer.13. Klik Post to Page you manage.14. Masukkan judul dan deskripsi, dan tag game.15. Terakhir pilih Go Live di Facebook.Pengguna Live Streaming di Facebook bisa mendapatkan uang melalui program Level Up dengan mendapatkan bintang. Level Up menjadi salah satu program untuk memonetisasi live streaming di Facebook Gaming.Pastikan kamu melakukan siaran berdefinisi tinggi yakni 1080p, 60 FPS dan mendapatkan lencana ke Halaman Profil. Selamat mencoba!