Ini 5 Cara Download Foto Instagram Kualitas HD tanpa Aplikasi

Jakarta: Instagram kini menjadi salah satu sumber inspirasi untuk berbagai kategori dalam gaya hidup, yang disuguhkan dalam bentuk foto yang diunggah oleh pengguna. Kamu mungkin salah satu pengguna yang kerap atau berkeinginan untuk mengunduh foto tersebut dari Instagram.Untuk mengunduh foto dari jejaring sosial tersebut, kamu bisa melakukan sejumlah cara, termasuk memanfaatkan situs online yang dapat diakses secara gratis. Dengan situs ini, kamu bisa mengunduh foto di Instagram berkualitas tinggi tanpa perlu menginstal aplikasi tambahan.Berikut situs yang bisa kamu gunakan untuk mengunduh foto dari Instagram dalam kualitas tinggi.Situs ini dapat kamu gunakan untuk mengunduh konten di Instagram secara gratis, tidak hanya foto tapi juga video. Jika ingin mengunduh gambar di Instagram dengan kualitas tinggi, yang pertama kali kamu perlu lakukan adalah mempersiapkan foto atau video yang diinginkan di Instagram.Kemudian, salin atau copy tautan gambar tersebut, lalu buka situs downloadgram.com via browser. Lalu, tempel atau paste tautan yang telah disalin tersebut dan klik tombol download, kemudian tunggu hingga proses unduh selesai.Situs ini juga menawarkan layanan untuk mengunduh foto atau video yang ada di Instagram secara gratis. Tidak hanya Instagram, situs ini juga dapat kamu gunakan untuk mengunduh video di YouTube, CapCut, dan TikTok.Untuk memanfaatkan situs ini, kamu perlu memilih foto yang ingin diunduh di Instagram, lalu salin tautan foto dan akses situs Savefrom.net via browser. Kemudian, paste tautan pada kolom yang tersedia lalu tekan Enter.Setelahnya, klik tombol download yang tertera dan tunggu selama beberapa saat hingga proses pengunduhan foto selesai. Hasil unduh akan dapat kamu temukan di galeri perangkat kamu.Situs ini sebenarnya adalah layanan multiguna berisi modul yang digunakan untuk promosi Instagram. Layanan ini ditujukan untuk memberikan kemudahan kepada influencer, blogger dan profesional dalam membangun audiens, mengelola konten, serta media untuk berkomunikasi dengan klien.Namun, situs ini juga menawarkan fitur untuk mengunduh foto atau video dari Instagram. Kamu hanya perlu menyalin tautan foto atau video Instagram yang ingin diunduh, kemudian mengakses situs inflact.com di peramban.Selanjutnya, tempel atau paste tautan tersebut dan tekan Enter, lalu klik tombol Download dan tunggu selama beberapa saat hingga proses unduh selesai. Foto atau video tersebut akan secara otomatis tersimpan di galeri.InstaSave merupakan platform online yang menyediakan layanan untuk mengunduh foto atau video di Instagram secara gratis. Selain via situs, kamu juga dapat mengakses InstaSave via aplikasi bernama sama, tersedia di App Store dan Play Store.Situs ini menyediakan kemampuan untuk mengunduh foto di Instagram dengan kualitas HD tanpa perlu login terlebih dahulu. Hal pertama yang perlu kamu lakukan yaitu memilih foto yang diinginkan di Instagram.Kemudian salin tautan foto tersebut dan akses situs InstaSave via peramban, lalu tempel tautan foto dan tekan Enter. Setelahnya, klik ikon download dan tunggu hingga proses unduh selesai, dan foto atau video akan tersimpan secara otomatis di perangkat.Situs ini dilaporkan sengaja dirancang untuk memudahkan pengguna dalam mengunduh foto, video dan video IGTV di Instagram. Untuk mengunduh konten dalam kualitas HD, kamu perlu menyalin tautan foto yang ingin diunduh.Akses situs Igram.io via peramban perangkat kamu, paste tautan yang telah dicopy, lalu tekan Enter. Tunggu hingga muncul pilihan untuk mengunduh atau download, kemudian pilih dan klik ukuran foto yang diinginkan, lalu klik ikon download dan tunggu hingga proses selesai.Sebagai informasi, situs ini menyediakan tiga ukuran foto, terdiri dari 640 piksel, 750 piksel dan 1080 piksel. Selamat mencoba!