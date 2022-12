Cara Download Data di akun Medsos Facebook, WA, dan Instagram

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(MMI)

Jakarta: Untuk Facebook, Instagram dan layanan lain di bawah naungan Meta, menghapus akun sepenuhnya tidak mudah. Kendati seluruh layanan dijalankan oleh perusahaan yang sama, tidak ada satu cara terpusat untuk menghapus seluruh akun terasosiasi Meta milikmu.Terlepas dari alasanmu ingin menghapus akun, penting untuk mengunduh seluruh data sebelum menghapus akun selamanya. Mengunduh data akan memastikan bahwa kamu memiliki unggahan, pesan, foto dan aktivitas lain yang tersimpan.Arsip data ini akan tampil sedikit berbeda untuk masing-masing layanan, namun secara umum, arsip ini mengandung unggahan sebelumnya, rekaman dari akun yang kamu ikuti, pesan kamu, dan bahkan aktivitas sebelumnya di layanan tersebut.Beberapa layanan, seperti Facebook, akan menyediakan rekaman yang diketahui periklanan situs ini terkait kamu. Dengan kata lain, data tersebut berjumlah tinggi, meski sebagian besar data tersebut tidak layak disimpan, namun jika kamu telah menggunakan akun selama bertahun-tahun, ini adalah cara baik untuk menyimpan catatan foto, video, dan kiriman sebelumnya.Di Facebook, kamu bisa mengakses arsip dari Settings & Privacy > Settings > Your Facebook Information, > unduh informasi mu, > kirim permintaan unduh.Di Instagram, akses More > Settings > Privacy and Security > Data Download > Request download.Di WhatsApp, akses Settings > Account > Request account info. Perhatikan bahwa laporan WhatsApp tidak termasuk konten dari pesan mu sebenarnya. Jika ingin memperoleh salinan dari pesan, kamu perlu mengekspor riwayat percakapan di masing-masing utas pesan yang diinginkan.Di Messenger, proses mengunduh harus diinisiasi melalui aplikasi mobile. Pada aplikasi versi Android dan iOS, akses Account Settings di tab Chats, lalu Your Facebook Information, Download your information.Kemudian, kamu akan dapat menspesifikasikan sejumlah aspek dari data, seperti kualitas media, format data dan range data unduhan yang ingin dicakup.Untuk pengguna Oculus dan Meta Quest, kamu bisa menggunakan alat Download your information yang tertaut di sini.Setelah mengunduh arsip data, kamu siap untuk menghapus akun Facebook atau layanan milik Meta lainnya secara permanen. Namun, seperti data yang diunduh, langkah menghapus akun ini membutuhkan waktu beberapa hari agar dapat menyelesaikan proses. Selamat mencoba!