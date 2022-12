Cara Matikan Peringatan Konten Sensitif di Twitter

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(MMI)

Jakarta: Saat bergulir di feed Twitter, kamu mungkin akan menerima peringatan untuk konten sensitif. Kamu mungkin akan menemukan unggahan tidak menyenangkan yang diunggah oleh pengguna anonim.Untungnya, Twitter mengidentifikasi unggahan berpotensi mengandung konten sensitif yang mungkin tidak ingin dilihat pengguna, seperti kekerasan dan pornografi. Namun, kamu bisa menyesuaikan pengaturan media jika tidak ingin mendapati peringatan soal konten tersebut.1. Pilih Settings and Privacy dari sisi kiri halaman Twitter Home.2. Pilih More untuk menampilkan opsi jika menggunakan peramban web.3. Pilih Privacy and Safety.4. Pilih Content you see.5. Centang atau hapus centang di kotak di sebelah opsi Display media that may contain sensitive content.Kamu juga bisa memilih topik dari minat atau topics of interest yang ingin lebih sering dilihat pada opsi tersebut. Setelahnya, kamu akan dapat melihat konten sensitif di feed Twitter atau hasil pencarian.Apabila kamu mencentang kotak, pesan peringatan akan muncul dan menanyai mu terlebih dahulu jika ingin melihat konten yang ditandai sensitif oleh Twitter.Jika ingin mengunggah konten sensitif secara reguler, kamu perlu menyesuaikan pengaturan media untuk memperingatkan pengguna lain. Untuk melakukannya, masuk ke akun Twitter dan pilih Settings and Privacy dari menu drop-down.Kemudian, pilih Privacy and Safety lalu Your Tweets, setelahnya, centang kotak untuk menandai bahwa media yang kamu unggah mengandung konten berpotensi sensitif. Setelahnya, pengguna lain yang mengunjungi profil akan menerima pesan berisi pemberitahuan bahwa akun mu mungkin mengandung konten berpotensi sensitif.Selain itu, pesan tersebut juga akan meminta pengunjung akunmu untuk mengonfirmasi jika mereka tetap ingin melihat konten tersebut. Namun, kami tetap mengimbau kamu untuk berhati-hati terkait konten yang akan diunggah ke internet, bahkan jika konten tersebut terenkripsi. Selamat mencoba!