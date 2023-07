Cara Hapus Akun Thread, tetapi Ada yang Harus Diperhatikan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Threads menjadi salah satu media sosial yang sedang hangat diperbincangkan. Sebuah aplikasi dari Meta ini mempunyai kemiripan dengan salah satu media sosial yang identik dengan Twitter ini berhasil mendapatkan banyak pengguna pada hari pertama mereka rilis.Namun, ada beberapa komplain dari pengguna karena untuk menghapus akun Threads maka akun Instagram juga akan ikut terhapus. Ini menjadi salah satu polemik yang hangat ditengah masyarakat.Hal ini memang sudah dikonfirmasi benar. Jika kamu hendak melakukan “Deactive Account” kamu bisa melihat penjelasan yang bertuliskan “To delete your Threads profile and data, You’ll need to delete your Instagram account”. Tulisan tersebut bisa terlihat pada bagian paling bawah.Jadi, yang bisa kamu lakukan adalah dengan melakukan “Deactive Account” saja, karena hal ini tidak akan memberi efek apapun kepada akun Instagram kamu. Berikut adalah langkah yang bisa kamu lakukan untuk Deactive Account sementara di Threads.1. Buka aplikasi Threads.2. Kemudian, pergi ke menu “Profile”.3. Setelah itu, klik simbol “Bergaris” di sebelah kanan logo “‘Instagram”.4. Kamu bisa pilih opsi “Account”.5. Kemudian, kamu bisa pilih “Deactivate profile”.6. Klik “Deactivate Threads profile”.7. Konfirmasi.Itulah cara kamu deactivate account Threads kamu dengan mudah. Namun, jika kamu ingin menghapus akun Threads kamu, maka berikut adalah cara untuk menghapus akun Threads yang juga akan berakibat kepada akun Instagram kamu.1. Buka Instagram.2. Kemudian, pergi ke profil dan pilih “Setting”.3. Setelah itu, pilih “Account Center”.4. Kamu bisa pilih “Personal Details”.5. Pilih “Account ownership and control”.6. Setelah itu, kamu bisa pilih “Deactivation or deletion”.7. Pilih akun yang ingin di delete (Pastikan akun tersebut sudah terhubung dengan Threads)8. Konfirmasi dan selesai.Itulah cara yang bisa kamu lakukan untuk menghapus akun Threads dengan mudah dan cepat. Namun, perlu diingat sekali lagi bahwa dengan menghapus akun Threads maka akun Instagram juga harus di hapus. Karena untuk menghapus akun Threads hanya bisa melalui akun Instagram yang sudah terhubung dengan Threads.