Cara Sembunyikan Jumlah Like di Facebook

Jakarta: Saat menyukai atau menanggapi unggahan, informasi tersebut akan tersedia secara massal. Setiap pengguna akan dapat melihat unggahan tersebut dapat melihat pengguna lain yang merespon dan jumlah reaksi yang terakumulasi.Jika kamu adalah pemilik unggahan, artinya unggahan berasal dari akunmu, kamu bisa memilih untuk menampilkan atau tidak menampilkan informasi tersebut. Berikut cara untuk menyembunyikan suka atau like di Facebook.1. Akses situs Facebook di peramban desktop.2. Klik foto profil di sudut kanan atas untuk mengakses Menu.3. Klik Settings & Privacy.4. Pada menu tersebut, pilih Settings.5. Gulir ke bawah opsi di sebelah kiri dan klik Reaction Preferences.6. Pada menu tersebut, klik On Your Posts pada opsi Hide Number of Reactions.Sementara itu, untuk menyembunyikan Like unggahan pada aplikasi Facebook versi Android dan iOS, berikut langkah yang perlu kamu lakukan.1. Ketuk ikon Menu berbentuk lingkaran di kanan atas aplikasi Facebook, seharusnya menampilkan foto profil di bagian tengah.2. Ketuk ikon Settings berbentuk gerigi di Menu di kanan atas.3. Pilih Profile Settings.4. Gulir ke arah bawah dan pilih Reaction Preferences dalam Feed Settings.5. Pada opsi Hide Number of Reactions, ketuk tuas untuk On Your Posts.Soal pengguna lain yang dapat melihat unggahan, hal itu tergantung pada pengaturan privasi yang kamu atur. Secara default, hanya pengguna yang merupakan teman dan pengikut di platform jejaring sosial tersebut yang dapat melihat konten yang diunggah ke halaman profilmu, demikian juga dengan jumlah Like dan reaction.Kamu juga tidak bisa menyembunyikan seluruh Like dan reaction pada unggahan sekaligus. Namun, kamu bisa menyembunyikan halaman yang kamu sukai dari halaman profil. Kamu hanya perlu mengklik foto profil di kanan atas.Klik tombol profil kamu di bagian atas, kemudian pada profil, klik tab More dan pilih Likes, lalu klik tiga titik tersusun mendatar di bagian Likes, dan klik Edit the Privacy of Your Likes. Setelahnya, klik ikon dunia di sebelah genre atau topik yang ingin kamu edit.Kemudian, kamu perlu mengklik Only me, setelahnya Done. Melakukan semua langkah ini pada seluruh genre berbeda yang ingin disembunyikan, dan setelahnya, kamu bisa mengklik Close. Selamat mencoba!