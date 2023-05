Cara Gunakan VPN di Laptop dan Smartphone

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(MMI)

Jakarta: Virtual Private Network atau VPN kerap digunakan untuk membantu melewati hambatan yang kerap diterapkan di beberapa wilayah. Teknologi komunikasi ini menggunakan layanan koneksi pribadi yang terhubung dengan jaringan publik.Pengguna teknologi yang juga dapat berkemampuan membuat jalur sendiri dalam jaringan publik ini mengalami peningkatan signifikan sejak pandemi Covid-19. VPN dinilai mampu memberikan rasa aman saat mengirimkan dan menerima data via internet, berdasarkan tingkatan enkripsi yang digunakan VPN tersebut.VPN dapat digunakan di berbagai perangkat termasuk smartphone dan laptop, dan kamu bisa mengaktifkannya dengan melakukan beberapa langkah berikut.1. Buka menu pengaturan smartphone.2. Ketuk Koneksi Lainnya3. Pilih VPN4. Pilih jaringan yang ingin digunakan, atau5. Ketuk opsi Tambahkan Jaringan VPN6. Masukan nama pengguna dan kata sandi7. Pilih opsi Hubungkan/Setelah terhubung, maka pada layar ponsel akan muncul ikon kunci mengindikasikan VPN telah aktif. Sementara itu, untuk ponsel yang tidak memiliki menu VPN di pengaturan, lakukan langkah berikut untuk mengaktifkannya.1. Buka aplikasi Pengaturan Ponsel2. Ketuk Network & Internet, lalu Advanced, kemudian VPN3. Cari VPN di kolom pencarian Pengaturan atau Settings di bagian atas saat tidak menemukannya4. Ketuk opsi Tambahkan5. Masukan informasi VPN yang akan digunakan6. Klik SimpanKamu juga bisa mengunduh aplikasi VP pihak ketiga di toko aplikasi karya penyedia sistem operasi, seperti Play Store. Sejumlah aplikasi yang dapat kamu instal di antaranya adalah Turbo VPN, SuperVPN Free VPN Client, VPN Master, OpenVPN, dan ThunderVPN.Serupa di ponsel Android, kamu juga bisa menggunakan VPN di perangkat iOS, dengan cara mudah, yaitu mengunduh aplikasi di App Store.1. Unduh dan instal aplikasi VPN, sebagai contoh TurboVPN, dari App Store2. Setelah terinstal, buka aplikasi dan lakukan permintaan yang muncul3. Setelah itu, aplikasi akan terhubung secara otomatis dengan negara pilihanmu4. Tunggu beberapa saat hingga terhubung dengan VPN, diindikasikan oleh logo bertuliskan VPN di bar notifikasi.Selain itu, kamu juga bisa memanfaatkan kemampuan VPN via peramban, termasuk di ponsel Android. Sebagai informasi, sejumlah web peramban telah menyediakan fitur VPN bawaan yang bisa langsung kamu gunakan.Sejumlah peramban yang menyediakan fitur VPN di antaranya adalah Opera, Firefox Focus, dan Browsec. Sedangkan untuk mengaktifkan VPN di laptop, berikut langkah yang perlu kamu lakukan.1. Klik ikon Network di kanan bawah taskbar2. Pilih Network Settings3. Cari opsi VPN, dan klik VPN Connection4. Masukkan informasi detail soal koneksi VPN yang dibutuhkan pada jendela yang dibutuhkan5. Di bagian VPN Provider, pilih opsi Windows (Built-in)6. Pada VPN Type, pilih Automatic7. Di bagian Type of sign-in info, pilih Username and password8. Isi bagian Connection Name dan Server Name or AddressKamu perlu bergulir ke arah bawah hingga menemukan opsi pengisian nama pengguna dan kata sandi untuk VPN, lalu masukan informasi yang disediakan oleh VPN. Kemudian klik Save dan kamu bisa menutup jendela Settings.Kemudian kamu perlu mengklik ikon Wi-Fi di bagian kanan bawah taskbar, lalu pilih koneksi VPN yang baru dibuat, setelah itu klik Connect untuk memulainya. Selamat mencoba!