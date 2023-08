Cara Cek Nomor By U via Kode USSD dan Aplikasi

Melalui Kode USSD





Jakarta: By U merupakan salah satu penyedia layanan komunikasi yang bergerak di bawah naungan Telkom. Jadi, bisa dikatakan By U menjadi salah satu penyedia layanan komunikasi yang cukup dimanfaatkan oleh para masyarakat Indonesia.Kemudian, masih banyak pengguna By U yang masih bingung untuk mengecek nomor mereka sendiri. Jangan khawatir, karena untuk mengecek nomor By U sangat mudah untuk dilakukan. Kamu bisa melakukan dengan menggunakan kode USSD dan Aplikasi.Berikut adalah cara untuk melihat atau mengecek nomor By U menggunakan Kode USSD dan aplikasi.1. Buka aplikasi pemanggil telepon.2. Pada keypad, ketik “*808#” dan klik panggil.3. Kemudian kamu akan mendapatkan pesan yang menampilkan nomor By U kamu.4. Selesai.1. Masuk ke aplikasi By.U2. Lakukan Login dengan akun yang sudah kamu miliki (Jika belum ada akun, maka klik “Daftar”)3. Kemudian, klik menu “U-Plan” dan kamu bisa langsung melihat nomor HP sekaligus dengan sisa kuota dan pulsa.4. SelesaiItulah cara agar kamu bisa mengetahui atau mengecek nomor By U menggunakan aplikasi dan Kode USSD dengan mudah.