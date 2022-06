Ini Cara Gunakan Monitor Eksternal Tanpa Laptop Terbuka

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Menggunakan laptop dengan monitor eksternal dan sejumlah aksesori periferal merupakan cara yang baik untuk menciptakan tempat kerja efektif, terutama jika Anda memiliki salah satu monitor komputer terbaik.Namun, ada hal yang mungkin menyebalkan terkait setup ini, sebab menutup bagian layar laptop untuk menghemat ruang akan mengaktifkan mode tidur atau sleep pada laptop. Hal ini akan memutus pasokan sinyal display ke monitor.Berikut beberapa langkah yang dapat Anda lakukan sehingga tetap dapat menggunakan monitor eksternal saat bagian layar laptop ditutup.1. Pada desktop laptop, klik kanan pada ikon baterai.2. Pilih Power Options.3. Di sisi kanan halaman Power Options, pilih Choose what closing the lid does.4. Pada baris opsi When I close the lid, pilih Do Nothing pada menu yang muncul saat kolom On battery diklik.5. Pilih juga opsi Do Nothing pada menu yang muncul saat kolom Plugged in diklik.6. Di bagian bawah halaman, pilih Save changes.Kini, Anda dapat menutup bagian layar laptop namun tetap dapat menggunakan monitor eksternal, baik saat laptop mengandalkan daya dari baterai atau terhubung dengan soket listrik di dinding.Namun kami menyarankan Anda untuk menggunakan laptop dengan kondisi baterai perangkat terhubung dengan soket listrik di dinding saat menggunakan monitor eksternal, sehingga tidak perlu mengkhawatirkan daya baterai habis saat digunakan. Selamat mencoba!