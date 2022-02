Tak Mau Terganggu Panggilan WhatsApp? Begini Caranya

1. Mematikan notifikasi WhatsApp

Jakarta: Pengguna WhatsApp didominasi para pekerja yang menjadikan platform ini tempat berbagi pesan singkat dengan klien maupun bos. Ada kalanya, pengguna tak ingin terganggu panggilan suara atau video dari WhatsApp.Banyak alasan yang membuat pengguna tak mau terganggu, seperti waktu liburan, berkendara jarak jauh, sibuk bermain, sedang rapat, dan lain sebagainya. Pengguna yang tidak mau terganggu dengan panggilan WhatsApp bisa menonaktifkan sejumlah fitur.Anda tidak memerlukan aplikasi pihak ketiga untuk menonaktifkan panggilan WhatsApp. Berikut sejumlah cara yang bisa Anda lakukan untuk menonaktifkan panggilan WhatsApp agar tidak menganggu:Anda bisa mematikan notifikasi panggilan WhatsApp dengan mudah agar tidak menganggu aktivitas yang sedang dijalani. Berikut caranya:- Buka aplikasi WhatsApp- Klik tanda titik tiga yang berada di kanan atas, lalu pilih Settings- Pilih Notifications- Pilih Ringtone, pilih None- Kemudian, matikan nada getar panggilan telepon dengan pilih Vibrate, lalu pilih Off.Baca: 5 Cara Mudah Kembalikan Kontak WhatsApp yang Hilang Anda juga bisa mematikan izin panggilan WhatsApp sehingga tak terganggu, begini caranya:- Buka pengaturan pada smartphone- Pilih Apps lalu buka aplikasi WhatsApp- Klik Notifications, kemudian Call Notifications- Matikan notifikasi telepon dengan gulir Allow Notifications ke arah kiri- Panggilan suara WhatsApp akan otomatis dimatikan oleh sistem.Anda juga bisa mematikan panggilan WhatsApp yang menganggu dengan cara:- Gulirkan notifikasi bar di smartphone- Cari fitur Do Not Disturb yang ada pada notifikasi bar, lalu aktifkan- Anda bisa mengatur fitur itu dengan masuk ke Settings di smartphone- Pilih Sounds & Vibration- Pilih Do Not Disturb, Anda bisa mengatur panggilan siapa yang diizinkan masuk dan yang tidak boleh masuk. Anda juga bisa mengatur jadwal fitur ini aktif dengan sendirinya.Baca: Mau Sembunyikan Foto Profil WhatsApp? Ini Caranya