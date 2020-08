4 Cara Ganti atau Reset Password Instagram

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Instagram merupakan salah satu media sosial populer di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Platform ini memungkinkan Anda menemukan foto dan video singkat dari berbagai negara, salah satunya untuk menemukan inspirasi.Sejak diluncurkan pada tahun 2010 lalu, platform jejaring sosial yang diawali dengan fokus pada konten foto ini mengalami sejumlah perubahan, terutama setelah diakuisisi Facebook pada tahun 2012 lalu. Namun, peningkatan popularitas ini turut menjadikan Instagram sebagai salah satu platform yang paling banyak diincar peretas.Peretas kerap mengincar akun dengan pengikut berjumlah banyak untuk diambil alih dan dimanfaatkan, baik sebagai jalan pintas memiliki banyak pengikut atau meminta uang tebusan. Untuk menjaga keamanan akun, pengguna disarankan untuk melakukan langkah keamanan ekstra, termasuk mengganti password secara berkala.Berikut cara mengganti password atau melakukan reset pada informasi detail untuk masuk ke akun Instagram Anda.Untuk mengubah password Instagram1. Akses aplikasi dan profil akun dengan mengetuk foto profil di sudut kanan bawah layar.2. Ketuk menu ikon, diwakili oleh tiga garis di kanan atas layar.3. Akses Settings berikon roda gerigi di bagian bawah layar, kemudian Security dan Password.4. Masukan password saat ini, diikuti oleh password baru yang Anda inginkan.Untuk melakukan reset terhadap password Instagram Anda, langkah yang perlu dilakukan sedikit berbeda antara aplikasi versi iOS dan Android. Bagi pengguna versi Android, akses aplikasi yang menampilkan halaman masuk atau login.Kemudian, pilih Get Help Signing In di bagian bawah tombol Log In, setelahnya klik Use Username or Email, kemudian Send an SMS atau Log in with Facebook, dan ikuti instruksi yang muncul di layar perangkat Anda. Sementara itu, lakukan langkah ini jika Anda pengguna aplikasi Instagram versi iOS.1. Akses halaman Login dan pilih Get Help Signing In di bagian bawah tombol Log In.2. Pilih metode riset informasi login yang diinginkan, seperti Username atau Phone.3. Masukan username, alamat email atau nomor ponsel.4. Ketuk Next dan ikuti langkah yang muncul di layar perangkat.Perlu diingat, buatlah password dengan tingkat kesulitan tinggi, dengan mengombinasikan angka dan huruf, namun jangan mudah ditebak seperti tanggal ulang tahun Anda. Selamat mencoba!(MMI)