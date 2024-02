Cara Tarik Tunai Saldo DANA di Alfamart dan Indomaret

Advertisement

(MMI)

Jakarta: DANA memperluas layanannya, memungkinkan pengguna dapat melakukan tarik tunai saldo dompet digital tersebut. Pengguna layanan DANA juga dimungkinkan untuk melakukan tarik tunai di sejumlah outlet, termasuk Indomaret dan Alfamart.Sebagai informasi, untuk melakukan tarik tunai saldo DANA via Alfamart, Alfamidi, ataupun Indomaret, pengguna akan dikenakan biaya sebesar Rp4.500 per transaksi, yang secara otomatis diambil dari saldo DANA.DANA membatasi besaran saldo yang bisa ditarik tunai pengguna layanannya, dengan batas minimal sebesar Rp50.000 dan maksimal Rp250.000 untuk transaksi pertama, serta maksimal sebesar Rp1 juta per transaksi untuk transaksi berikutnya.Selain itu, batas tarik saldo DANA disebut layanan dompet digital tersebut lebih besar jika dilakukan via ATM. Sedangkan untuk tarik tunai via ATM memiliki batas maksimum sebesar Rp10 juta dengan biaya admin sebesar Rp4.500 untuk setiap transaksi.Namun untuk melakukan tarik tunai di Indomaret hingga Alfamart, akun DANA kamu harus sudah di-upgrade ke DANA Premium. Berikut langkah untuk melakukan tarik tunai saldo DANA di Indomaret dan Alfamart.1. Datanglah ke Alfamart atau Indomaret terdekat2. Sampaikan kepada petugas atau penjaga kasir kalau kamu akan melakukan transaksi tarik tunai DANA3. Buka aplikasi DANA lalu Login ke akun kamu4. Pilih menu tarik saldo atau cash out di menu utama5. Pilih metode penarikan melalui Alfamart atau Indomaret6. Berikan informasi nomor handphone DANA ke petugas kasir7. Klik tombol Show Token dan tunjukkan kepada kasir8. Beritahukan kepada kasir jumlah saldo DANA yang akan ditarik9. Transaksi akan segera diproses10. Petugas Alfamart atau Indomaret akan memberitahu kamu jika proses transaksi telah selesai dan ambillah uang kamu.Namun, sebelum melakukan transaksi tarik tunai saldo DANA, kamu perlu memastikan bahwa Alfamart dan Indomaret terdekat itu bisa melakukan transaksi tersebut. Selamat mencoba!