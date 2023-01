Cara Menghilangkan Iklan di Hape

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(MMI)

Jakarta: Iklan bisa menjadi pisau bermata dua, yang memungkinkan pemirsanya mengetahui produk baru atau produk yang belum pernah diketahui sebelumnya, namun juga bisa menjadi gangguan saat menikmati konten di perangkat.Selain itu, sejumlah penjahat siber juga kerap memanfaatkan iklan untuk mendistribusikan virus atau malware berbahaya. Aplikasi yang menampilkan iklan akan mengunduh materi iklan dari berbagai sumber, sehingga keamanan perangkat termasuk smartphone, tidak terkecuali smartphone Android, menjadi kian rentan.Berikut beberapa cara yang bisa kamu lakukan untuk menghilangkan iklan yang kerap muncul tiba-tiba di ponsel saat menikmati konten.Untuk menghilangkan iklan dari smartphone Android, kamu bisa mengatur menu Security dari ponsel. Sejumlah perangkat menyediakan fitur AdBlock dalam menu pengaturan keamanan yang bisa kamu aktifkan.Untuk mengaktifkan fitur ini, kamu bisa menekan ikon berbentuk roda gerigi di pojok kanan atas menu drop-down untuk mengakses menu Settings atau Pengaturan. Gulir ke arah bawah hingga menemukan menu Security, lalu tekan opsi Privacy.Kemudian, kamu bisa mengaktifkan opsi Do Not Allow Installations from Unknown Sources atau Jangan Izinkan Penginstalan Aplikasi dari Sumber yang tidak Jelas.Kamu juga bisa memanfaatkan fitur Play Protect dari Google Play Store, ditujukan agar ponsel tetap aman dari peluang virus dan malware dari sejumlah iklan berbahaya, sekaligus membantu dalam menghilangkan iklan yang kerap muncul tiba-tiba di ponsel.Untuk memanfaatkan fitur ini, kamu bisa mengakses Google Play Store via ponsel, dan klik foto profil pengguna di sudut kanan atas. Selanjutnya, pilih menu Play Protect dan opsi Settings di kanan atas, lalu pastikan tuas Scan Apps with Play Protect mengindikasikan telah aktif.Cara lain yang bisa kamu coba untuk menghilangkan iklan di ponsel adalah dengan menonaktifkan koneksi seluler dan Wi-Fi dari menu pengaturan. Dengan demikian, peluang iklan semakin kecil mengingat sebagian besar iklan membutuhkan konektivitas internet.Kamu juga bisa mengubah Private DNS menjadi pemblokir iklan, namun cara ini hanya dapat dilakukan pada perangkat pengguna sistem operasi Android 9 Pie dan versi lebih baru, sebab pengaturan DNS baru mulai tersedia pada sistem operasi ini.Untuk mengaktifkannya, kamu perlu mengakses menu Settings atau Pengaturan di smartphone, lalu pilih opsi Connection and Internet, kemudian pilih Next. Selanjutnya, kamu bisa mengklik menu Private DNS atau mencari menu Private DNS di sejumlah peramban, dan menekan opsi Private DNS Provider Hostname.Masukan dns.adguard.com atau us.adhole.org pada kolom yang tersedia, dan menekan opsi Save setelahnya.Sejumlah peramban di smartphone dilengkapi dengan fitur AdBlock, memungkinkan pengguna tidak perlu khawatir terganggu iklan pop up saat menjelajahi internet. Google Chrome, UC Browser dan Opera merupakan sejumlah peramban yang telah menawarkan fitur ini.Untuk mengaktifkan fitur AdBlock di pengaturan peramban, kamu perlu membuka peramban yang ingin digunakan, lalu pilih menu Settings atau pengaturan di peramban, kemudian tekan ikon tiga titik pada Google Chrome, ikon tiga garis pada UC Browser, atau logo Opera pada Opera Browser.Pilih menu AdBlock atau Pop-ups and Redirects, bergantung pada menu yang tersedia di masing-masing peramban, lalu geser tuas pada menu tersebut ke arah aktif.Selamat mencoba!