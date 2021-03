Samsung Galaxy Buds Pro, Tanpa Gangguan Suara Bising

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Testbed Medcom.id Prosesor Intel Core i9-10900K, AMD Ryzen 5 5600X Motherboard ASUS ROG Strix Z490-E Gaming, ASUS ROG Strix X570-E Gaming RAM Team Dark Alpha Z, T-Force Xtreem ARGB VGA Zotac Gaming GeForce RTX 3070 Twin Edge, Sapphire Pulse RX 5700 XT 8G Pendingin Noctua NH-U12S Chromax Black, Noctua NH-D15 Chromax Black Storage WD Black SN750 1TB, TeamGroup MP34 1TB PSU Corsair RM 850X Monitor ASUS ROG Swift PG258Q, ViewSonic VX2485-MHU Mouse Corsair Dark Core SE, Corsair Scimitar Pro Mousepad Corsair MM1000 Qi, Corsair MM800 Polaris Keyboard Corsair K63 Wireless, Corsair K70 RGB MK.2 SE Headset Corsair HS60, Corsair HS70

8.8 Samsung Galaxy Buds Pro Plus Suguhan audio menyenangkan

ANC baik Minus Perangkat sulit dihubungkan dengan smartphone non-Galaxy

Jakarta: Samsung memperkenalkan Galaxy Buds Pro berbarengan dengan lini Galaxy S21. Earphone nirkabel TWS terbaru Samsung ini mengunggulkan berbagai kemampuan, diklaim lebih baik jika dibandingkan dengan pendahulunya, Galaxy Buds+.Namun, perangkat ini masih menawarkan kemudahan penggunaan berkat absennya untaian kabel yang kerap membatasi pergerakan pengguna, menyebabkan pengguna tidak dapat berada jauh dari smartphone.Samsung Galaxy Buds Pro hadir dengan kotak kemasan persegi berukuran kecil dan didominasi oleh warna hitam. Bagian depan kotak kemasan penjualan ini hadir dengan nama model Galaxy Buds Pro di bagian atas dan merek Samsung di bagian bawah dengan ukuran lebih kecil.Tulisan tersebut mengapit gambar unit earphone yang juga berukuran lebih kecil, jika dibandingkan dengan kotak kemasan Galaxy Buds+ yang didominasi oleh nama model dan gambar dari unit earphone beserta casis kemasannya.Membuka kotak kemasan Galaxy Buds Pro di bagian dasar akan menampilkan sasis penyimpanan unit earphone yang dibekali dengan baterai. Di sebelah sasis ini, Anda akan menemukan kotak kecil berisi kabel pengisi daya serta karet eartip cadangan.Sedangkan pada bagian penutup kotak terdapat kotak lain berisi kertas panduan penggunaan earbuds, bagian garansi resmi SM-R190, serta informasi menyoal keselamatan, ketentuan jaminan, dan alamat layanan purna jual.Menghubungkan Samsung Galaxy Buds+ dengan ponsel tergolong mudah. Saat dicoba dengan Samsung Galaxy S20 Ultra, Anda hanya perlu mengaktifkan fitur Bluetooth pada perangkat, dan ponsel akan menampilkan notifikasi bahwa terdeteksi Buds di sekitar perangkat.Kemudian, Anda hanya perlu mengikuti petunjuk yang muncul di layar smartphone untuk menghubungkan Galaxy Buds+ dengan smartphone, dan setelah selesai, bluetooth di smartphone secara otomatis aktif dan telah tersambung dengan buds.Sayangnya, Galaxy Buds Pro ini tergolong tidak ramah dengan smartphone lain selain Samsung Galaxy. Sebab, saat mencoba menghubungkan dengan perangkat selain Samsung via Bluetooth, Galaxy Buds Pro tidak terdeteksi oleh perangkat lain tersebut.Soal desain, Galaxy Buds Pro tampil serupa dengan pendahulunya, Galaxy Buds Buds+, namun dengan sasis persegi yang lebih menyerupai Galaxy Buds Live. Sebagai informasi, Galaxy Buds Pro ditawarkan tiga warna bertema Phantom, yaitu Silver, Violet, dan Black.Masing-masing buds berbekal tombol kendali sentuh yang dapat Anda manfaatkan untuk menerima dan mengakhiri panggilan telepon, serta mengendalikan pemutaran lagu yang diputar dari smartphone yang terhubung dengannya.Mengetuk satu kali akan menghentikan sementara atau memutar kembali lagu yang tengah diputar. Sedangkan mengetuk sisi earphone akan memutar lagu selanjutnya pada daftar putar musik Anda.Selain itu, mengetuk sisi earphone sebanyak tiga kali akan memutar lagu sebelumnya pada daftar putar, dan menekan sisi earphone selama beberapa saat akan mengaktifkan fitur preset yang telah diatur via aplikasi Galaxy Wear, atau menolak panggilan telepon.Namun selama kami mencoba, fitur tersebut tidak dapat dinikmati saat earbuds tidak terpasang di telinga dengan posisi sempurna, dengan bagian sentuh mencakup seluruh rongga telinga Anda. Selain itu, mungkin tidak terlalu bermanfaat atau mudah untuk diakses oleh pengguna yang mengenakan hijab.Sebab, saat tersemat di telinga dan tertutup bahan, fitur tersebut tidak dapat Anda nikmati. Sementara itu, bekal teknologi Active Noise Cancelling (ANC) juga mampu menghadirkan kenyamanan saat mendengarkan musik dengan earphone ini, sebab membantu mengurangi gangguan kebisingan dari lingkungan sekitar.Samsung menghadirkan dua level ANC, Low dan High, serta empat pilihan Ambient Sound. Sebagai informasi, level High ditujukan untuk area dengan kebisingan suara tinggi seperti jalan raya atau supermarket dengan alunan musik.Sedangkan level Low merupakan pengaturan lebih sendu yang mengisolasi alunan audio dengan bass keras. Teknologi ini mampu menghadirkan pengalaman mendengarkan musik dalam perjalanan yang menyenangkan, meski berada dalam lingkungan bising, namun tidak menyebabkan kami lengah dan kurang waspada terhadap kondisi sekitar.Pada aplikasi Galaxy Wear, Anda juga dapat mengatur fungsi dari gestur mengetuk dan menahan jari di sisi earphone selama beberapa saat, dari beralih dari ANC ke Ambient Sound, hingga mengatur volume.Menyoal suara, Samsung Galaxy Buds Pro menawarkan output audio akurat, yang memanjakan telinga dengan alunan bass menyenangkan di sejumlah lagu, serta dengan treble lebih menonjol khas AKG.Galaxy Buds Pro juga menyuguhkan soundstage baik, memungkinkan kami seolah merasakan arah datang suara dari instrumen musik yang dimainkan pada lagu yang diputar. Suguhab soundstage baik ini salah satunya kami nikmati saat mendengarkan lagu Rolling in The Deep yang dilantunkan oleh Adele.Suguhan audio menyenangkan ini kami nikmati saat menggunakan Galaxy Buds+ saat mendengarkan lagu Numb yang dibawakan oleh Linkin Park. Gebukan drum, gitar, bass serta instrumen elektronik pada lagu mengalun dengan harmonis, mendukung vokal khas Chester dan rap Mike, yang setiap baik lirik dapat terdengar jelas.Alunan suara harmonis dan menyenangkan juga dapat kami nikmati saat menggunakan perangkat untuk mendengarkan lagu Don’t Know Why yang dialunkan oleh Norah Jones. Pada lagu ini, kami dapat mendengarkan dengan jelas masing-masing instrumen yang digunakan dan vokal.Menyoal baterai, Samsung Galaxy Buds Pro berbekal baterai berkapasitas 472mAh, dan masing-masing buds berbekal kapasitas 61mAh. Dengan demikian secara total, perangkat ini diklaim mampu menyuguhkan alunan lagu selama 28 jam tanpa ANC, dan 20 jam dengan ANC.Mengisi baterai perangkat ini dari kosong hingga 100 persen akan membutuhkan waktu selama 60 menit.Perangkat yang dipasarkan seharga Rp2.999.000 ini sesuai untuk Anda yang gemar mendengarkan musik tanpa gangguan suara bising dari sekitar.(MMI)