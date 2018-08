Jabra Elite 25e, Cocok untuk Anda yang Sering Berpergian

7.8 Jabra Elite 25e Plus Suara jernih dengan bass kental

Baterai yang cukup awet Minus Bisa terjatuh ketika Anda bersandar

Aplikasi yang tidak terlalu berguna

Headset buatan Jabra memang biasanya digunakan untuk para pekerja di kantor. Namun, perusahaan asal Denmark ini juga menyediakan perangkat audio, seperti earphone, untuk kalangan konsumen.Salah satunya adalah Jabra Elite 25e. Headphone Bluetooth ini untuk Anda yang sering mendengarkan musik ketika berpergian atau berolahraga. Dengan headphone Bluetooth, Anda tidak lagi perlu khawatir dengan kabel yang terbelit.Jabra Elite 25e menggunakan desain neckband. Memang, Jabra bukanlah perusahaan pertama yang menggunakan desain ini. Namun, mereka dapat mengaplikasikan desain neckband pada Jabra Elite 25e dengan cukup baik.Elite 25e memiliki lekuk yang mengikuti lekuk pada bagian bahu dengan bagian belakang yang lebih tebal. Tidak aneh, mengingat pada bagian belakang tersebutlah Jabra menanamkan baterai headphone ini.Earphone dari Jabra Elite 25e juga terasa pas ketika dikenakan di telinga, sehingga Anda tidak perlu khawatir ia akan terlepas, bahkan ketika Anda sedang melakukan olahraga. Earbud dari Jabra Elite 25e juga nyaman untuk digunakan dalam waktu lama.Sayangnya, bagian belakang yang lebih berat (karena baterai) membuat headphone ini melorot ke belakang ketika Anda bersandar ke belakang saat duduk. Earphone dari Elite 25e memiliki magnet, sehingga Anda bisa menempelkan keduanya agar ia tidak bergelantungan ketika Anda tidak sedang mengenakannya.Pada lengan sebelah kanan, Anda akan menemukan tiga tombol, yaitu dua tombol volume dan satu tombol multifungsi.Tombol multifungsi berguna untuk menyalakan atau mematikan headphone juga untuk menghubungkan headphone dengan smartphone via Bluetooth. Tombol multifungsi ini juga bisa digunakan untuk menerima atau menutup panggilan.Sementara pada lengan sebelah kiri, Anda akan menemukan jaring untuk mikrofon dan lampu LED. Port USB-A untuk mengisi baterai bisa Anda temukan pada bagian belakang, tertutup oleh sebuah pelapis plastik yang bisa Anda lepas ketika mengisi baterai dan tutup kembali ketika Anda hendak menggunakan headphone.Jabra Elite 25e memiliki sertifikasi IP54. Dalam situsnya, Jabra membanggakan bahwa headphone miliknya ini anti-cuaca. Dengan sertifikasi IP54, headphone ini memang tidak akan mengalami masalah jika terkena cipratan air dan sedikit debu.Untuk masalah suara, Jabra Elite 25e menawarkan suara yang jernih. Bahkan ketika saya menaikkan volume hingga maksimal, suara tidak menjadi pecah. Selain itu, suara yang dihasilkan oleh headphone ini juga tidak akan "bocor" keluar.Jabra Elite 25e menghasilkan suara bass yang cukup kental. Meskipun begitu, headphone ini tidak menghilangkan detail suara lain. Misalnya, ketika saya mendengarkan Radioactive dari Imagine Dragons, suara bass pada lagu tidak menyamarkan suara Dan Reynolds sebagai penyanyi.Headphone ini juga menghasilkan suara yang baik ketika digunakan untuk mendengarkan lagu orkestra, seperti lagu-lagu yang dibawakan oleh Two Steps From Hell.Jabra juga menyediakan aplikasi yang disebut Jabra Assist. Di sini, Anda bisa melihat informasi terkait headphone seperti daya baterai headphone dan fitur Find My Jabra, yang memungkinkan Anda mendeteksi lokasi headphone. Jika headphone tidak terhubung dengan ponsel, aplikasi akan menampilkan tempat terakhir headphone terhubung dengan smartphone.Melalui aplikasi ini, Anda juga bisa mengaktifkan fitur Read About. Fitur ini memungkinkan Anda untuk mendengarkan pesan atau email yang baru masuk via Elite 25e. Ketika saya mencoba fitur ini, saya akan mendengar nama pengirim dan juga subyek email, tapi bukan isinya.Menariknya, Anda bahkan bisa memilih bahasa Indonesia sebagai bahasa pilihan. Sayangnya, ini tidak terlalu berguna bagi orang yang memiliki email dengan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Masalahnya, ketika saya menggunakan bahasa Indonesia, maka kata-kata bahasa Inggris akan dieja dengan aneh. Begitu juga sebaliknya, ketika saya menggunakan bahasa Inggris.Dihargai Rp900 ribu, Jabra Elite 25e cocok untuk Anda yang senang untuk mendengarkan lagu ketika sedang berolahraga atau ketika Anda sedang dalam perjalanan. Baterainya dapat bertahan cukup lama, suara yang dihasikan pun cukup baik, meski bukan sesuatu yang istimewa.(MMI)