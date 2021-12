HP Chromebook 11 G8 Education Edition, Andal Untuk Pelajar

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Spesifikasi HP Chromebook 11A G8 Education Edition Prosesor Intel Celeron N4020 Gemini Lake RAM LPDDR4-3733MHz 4GB Memori Internal eMMC 32GB Layar 11 inci HD 1366 x 768 piksel GPU Intel UHD Graphics 600 Bobot 1,32 Kg Dimensi 29,5 x 20,53 x 1,88 cm Harga Rp4.999.000

8.5 HP Chromebook 11A G8 Education Edition Plus Didukung berbagai aplikasi yang umum digunakan untuk aktivitas pembelajaran jarak jauh.

Daya tahan baterai unggul di kelasnya.

Harga terjangkau Minus Tidak banyak yang bisa dilakukan jika tidak terhubung ke internet

Kapasitas penyimpanan hanya 32GB

(MMI)

Jakarta: Pandemik Covid-19 mengharuskan masyarakat membatasi ruang gerak untuk mengurangi peluang berkerumun dan mencegah perluasan penyebaran virus Corona yang menjadi penyebab penyakit tersebut, tidak terkecuali kegiatan belajar mengajar.Kegiatan sekolah dari rumah atau pembelajaran jarak jauh (PJJ) turut meningkatkan kebutuhan masyarakat akan perangkat komputasi guna menunjang kegiatan belajar mengajar, termasuk laptop, dengan spesifikasi khusus.Karenanya, sejumlah produsen berkolaborasi dengan Google yang telah menyediakan layanan khusus untuk ranah pendidikan via ChromeOS, guna menghadirkan perangkat bertajuk Chromebook secara lebih luas.HP menjadi salah satu produsen yang turut berkecimpung di bidang ini, dan terbaru menghadirkan HP Chromebook 11A G8 Education Edition. Menyasar pelajar sekolah jarak jauh, perangkat ini hadir dengan tampilan tidak neko-neko.Berbeda dari tren bodi tipis yang selama beberapa tahun terakhir digadang berbagai produsen laptop pada produk terbarunya, HP Chromebook 11A G8 Education Edition hadir dengan bodi terbilang tebal, terutama dalam kondisi tertutup.Meskipun demikian, HP tidak melupakan karakteristik pelajar dengan demografi usia muda yang kerap menggunakan atau membawa perangkat secara tidak hati-hati, dengan melapisi bodi perangkat ini dengan bahan serupa karet di bagian pinggiran, dan bahan bertekstur di bagian luar perangkat.Lapisan bahan serupa karet ini membantu memberikan rasa percaya bahwa perangkat tetap aman meski mengalami benturan. Hanya saja, kami tetap mengimbau Anda untuk tetap berhati-hati saat membawa perangkat ini.Selain itu, bahan bertekstur pada bagian luar perangkat turut meminimalisir kesan licin saat menggenggam perangkat, sehingga tidak mudah tergelincir. Meskipun demikian, ketebalan yang diusung bodi perangkat ini tetap memudahkan saat membawa perangkat dengan satu tangan, sebab bobot HP Chromebook 11A G8 Education Edition tidaklah terlalu berat, seberat 1,3Kg.Model yang kami coba hadir dengan dimensi tidak terlalu besar, sehingga nyaman untuk disimpan. Namun, membuka laptop ini menampilkan layar berukuran lebih kecil dari yang kami bayangkan saat melihat laptop dalam kondisi tertutup, sebesar 11,6 inci.Hal ini disebabkan oleh usungan bezel tergolong tebal di keempat sisi, terutama di sisi bawah layar beresolusi HD 1366 x 768 piksel yang menjadi lokasi penyematan logo HP. Pada sisi atas, Anda akan menemukan webcam terintegrasi dengan suguhan tampilan cukup baik pada kondisi pencahayaan terang, namun terdapat noise kentara pada kondisi pencahayaan redup.Meskipun demikian, kemampuan kamera ini sudah cukup jika hanya digunakan untuk kegiatan tatap muka secara virtual via layanan konferensi online. Laptop ini juga hadir dengan layout keyboard berbeda dari keyboard laptop pada umumnya.Keyboard ini tampil lebih sederhana dengan dukungan tombol lebih sedikit, meski artinya Anda tidak akan menemukan sejumlah tombol yang umum disematkan pada keyboard laptop reguler. Hal ini juga memungkinkan HP Chromebook 11A G8 Education Edition hadir dengan ukuran tuts keyboard lebih besar sehingga menghadirkan pengalaman mengetik minim kesalahan.Tuts keyboard HP Chromebook 11A G8 Education Edition juga tergolong empuk, sehingga mengurangi rasa tidak nyaman yang kerap muncul di ujung jari saat mengetik dalam jangka waktu lama.Sementara itu di bagian bawah keyboard, Anda akan menemukan touchpad dengan permukaan kesat, sehingga nyaman saat digunakan, meski soal responsivitas, touchpad ini menampilkan pergerakan pada kursor di layar sedikit lebih lambat dari pergerakan jari di touchpad.Soal konektivitas, Anda akan menemukan satu port USB-C dan port USB di sisi kiri bodi perangkat, serta port USB-C yang juga berfungsi untuk pengisian daya baterai, port USB, card reader microSD, dan jack audio 3,5mm.Menggunakan sistem operasi ChromeOS artinya Anda tidak perlu menginstal sejumlah aplikasi untuk mendukung kegiatan belajar jarak jauh. Sebab laptop Chromebook, termasuk HP Chromebook 11A G8 Education Edition telah berbekal sejumlah aplikasi Google sebagai aplikasi bawaan.Aplikasi tersebut termasuk Google Chrome, Gmail, Google Meet, YouTube, Google Photos, dan Google Play Store yang tersemat di taskbar di bagian bawah layar. Namun, Anda juga dapat memindahkan lokasi taskbar ini dengan mengetukkan dua jari di touchpad secara bersamaan di bagian taskbar untuk menampilkan menu.Pada menu itu, pilih opsi Self Position dan pilih satu dari tiga pilihan yang muncul yaitu Kiri, Bawah atau Kanan. Menu ini juga menyuguhkan opsi Autohide shelf, memungkinkan taskbar bersembunyi saat tidak diakses.Antarmuka pengguna HP Chromebook 11A G8 Education Edition ini mengingatkan kami pada antarmuka pengguna smartphone bersistem operasi murni.Sebab, laptop ini hadir dengan laci aplikasi yang dapat diakses dengan mengarahkan kursor ke taskbar dan mengusap touchpad ke arah atas. Kemiripan tampilan ini memudahkan pengguna anak-anak untuk mengoperasikan laptop ini.Dengan demikian, Anda akan menemukan aplikasi karya Google lainnya, termasuk Docs, Sheet, Drive, dan Keep. Penggunaan sistem operasi ini membantu HP Chromebook 11A G8 Education Edition dalam menyuguhkan performa saat digunakan untuk kegiatan sehari-hari seperti sekadar menulis di Google Docs, sembari menggunakan Google Meet.Selain itu, mengusung sistem operasi karya salah satu perusahaan internet terbesar dunia, sebagian besar aplikasi pada perangkat ini hanya dapat digunakan saat terhubung ke internet, meski Anda tetap dapat menggunakan Google Keep saat perangkat offline.Dengan Google Keep, Anda dapat melanjutkan penulisan catatan di perangkat Android lain dengan akun yang sama, dan baru akan tersinkronisasi dan diperbarui saat laptop ini terhubung ke internet.Meskipun demikian, laptop ini masih mampu menyuguhkan performa baik meski hanya didukung prosesor Intel Celeron N4020 generasi Gemini Lake yang mengusung dual-core (2 thread). Chipset ini mengusung kecepatan standar 1,1GHz dengan fitur TurboBoost hingga 2,8GHz, dan didampingi RAM LPDDR4-3733MHz berkapasitas 4GB jenis yang dapat ditambah jika diperlukan.Laptop ini juga didukung GPU Intel UHD Graphics 600 dengan 12 execution unit (EUs) berkecepatan 650MHz, tanpa kehadiran grafis diskrit, serta media penyimpanan berupa eMMC 32GB. Selain itu, laptop HP Chromebook 11A G8 Education Edition ini juga hadir dengan fitur gratis berlangganan layanan Google One selama satu tahun, termasuk penyimpanan awan (cloud storage) hingga 100GB.Sementara itu, meski didukung Google Play Store yang memungkinkan Anda menginstal aplikasi Android di laptop, nyatanya banyak aplikasi yang belum mendukung perangkat ini. Soal baterai, HP Chromebook 11 G8 dibekali dengan baterai berkapasitas HP Long Life 2-cell, 47 Wh Li-ion polymer yang dapat bertahan hingga maksimal 10 jam penggunaan standar.HP Chromebook 11A G8 Education Edition sesuai untuk mendukung kegiatan belajar jarak jauh dari target konsumennya, yaitu pelajar berkat dukungan berbagai aplikasi Google, termasuk Google Meet yang banyak digunakan pada kegiatan pembelajaran, sebagai aplikasi bawaan.Bukan ditujukan untuk mendukung aktivitas berat, performa perangkat ini terbilang baik, sehingga Anda diimbau tidak mematok harapan terlalu tinggi. Soal harga, laptop ini ditawarkan seharga Rp4.999.000.