8.5 Ezviz C6 Plus Bisa komunikasi dua arah

Proses instalasi mudah

Didukung fitur cerdas Minus Sudut terbatas di 133 derajat

(MMI)

Jakarta: Kemajuan teknologi berdampak pada kehadiran Internet of Things yang kian mudah dijangkau oleh masyarakat. Perangkat IoT kini tidak lagi hanya dapat diakses oleh gedung atau organisasi besar, tapi kian terjangkau oleh masyarakat umum, salah satunya adalah CCTV.Akibat akses yang tergolong sulit, mungkin masyarakat awam tidak mengetahui banyak nama produsen perangkat CCTV. Ezviz menjadi salah satu produsen yang menghadirkan sejumlah perangkat IoT, salah satunya adalah CCTV cerdas Ezviz C6 Smart AI Camera.Ezviz C6 Smart AI Camera merupakan kamera pengawas dalam ruangan yang dibekali dengan sejumlah fitur, yang juga didukung oleh teknologi kecerdasan buatan (AI). Teknologi ini mampu mengidentifikasi objek manusia dan hewan peliharaan, sehingga dinilai sesuai untuk memenuhi kebutuhan akan kamera pengawas.Sebelum dapat menggunakan perangkat ini, kamu harus melakukan instalasi terlebih dahulu. Proses instalasi Ezviz C6 Smart AI Camera tergolong mudah, kamu hanya perlu menempatkan perangkat yang di lokasi yang diinginkan.Ezviz juga menyediakan opsi bagi kamu untuk menggantung kamera pengawas ini dengan membekali kotak kemasan penjualan C6 Smart AI Camera dengan striker, mounting dan sekrup. Jika tidak ingin menggantungnya, kamu dapat meletakkannya di atas meja atau permukaan lain, seperti ambalan di dinding.Namun, kamu perlu memastikan bahwa perangkat terhubung dengan aliran listrik dan lampu indikator berwarna biru di bawah kamera menyala. Selain itu, kamu juga perlu mengunduh aplikasi Ezviz dari Google Play Store atau Apple App Store terlebih dahulu, sebelum dapat melakukan pengaturan.Setelah mengunduh dan membuka aplikasi Ezviz, kamu akan diminta untuk membuat akun, dan disuguhi beberapa opsi pembuatan akun. Untuk lebih mudah, kami memilih untuk membuat akun dengan menggunakan email.Memilih opsi tersebut akan menampilkan email yang tersimpan di smartphone, dan kamu bisa memilih email yang diinginkan. Akun pun secara otomatis akan dibuat tanpa kamu perlu memasukan informasi lainnya.Kemudian pada halaman utama aplikasi, klik ikon tambah di sudut kanan atas yang akan memunculkan pilihan Add Device, Create New Space dan Share to Family&Guest. Memilih opsi Add Device akan menampilkan daftar kategori produk karya Ezviz, dan kamu bisa mengklik kategori Cameras.Mengklik opsi ini akan menampilkan menu kamera untuk memindai kode QR, dan kamu hanya perlu mengarahkan kamera ponsel ke kode QR yang tersimpan di bagian bawah kamera ini. Dengan demikian, perangkat akan terdeteksi dan muncul di halaman selanjutnya di aplikasi.Kamu perlu membubuhkan centang pada opsi Device is powered on dan menekan tombol Next, dan ikuti langkah yang tertera selanjutnya, termasuk memasukan password dari jaringan WiFi yang terpilih.Setelah perangkat berhasil dihubungkan, kamu bisa mengubah arah sorot kamera dengan menggunakan fitur kendali yang dapat diakses via tab PTZ di bagian bawah layar. Pada jajaran tersebut, kamu juga dapat menemukan sejumlah fitur lain termasuk Record, Snapshot, dan Talk.Saat merekam video pada Ezviz C6 Smart AI Camera, kamu akan dihadapkan pada opsi resolusi perekaman, yaitu Quad HD, Full HD, Hi-Def, dan Standar. Kamera karya Ezviz ini menggunakan mekanisme kamera yang dapat berputar hingga 360 derajat.Pada aplikasi, kamu juga akan menemukan fitur Privacy Mode, yang akan menonaktifkan kamera. Kamu juga menyimpan hasil foto dan video yang direkam oleh kamera pengawas ini ke microSD dan cloud yang disediakan Ezviz.Selain itu, Ezviz juga membekali C6 Smart AI Camera ini dengan fitur Auto Zoom Tracking, berkemampuan melakukan zoom dan mengikuti obyek saat mendeteksi pergerakan. Perangkat ini juga berbekal kemampuan zoom hingga empat kali serta dapat digunakan untuk komunikasi dua arah.Sebab, kamera pengawas ini dilengkapi Dual-Mic dengan dukungan teknologi Noise-Cancelling dan Hi-Fi Sound Quality, serta dapat menangkap suara hingga 10 meter. Saat kami uji, suara yang dihasilkan dari kamera terdengar jelas di smartphone.Pengguna yang menggunakan smartphone juga dapat berkomunikasi dengan melihat gambar dan mendengarkan suara. Sedangkan pengguna di depan Ezviz C6 Smart AI Camera hanya dapat berkomunikasi melalui suara.Ezviz C6 Smart AI Camera tidak hanya menawarkan fungsi pengawasan, tapi juga memungkinkan pengguna menikmati beragam fitur cerdas lainnya, termasuk komunikasi dua arah, dengan proses instalasi sederhana dan tergolong mudah, sesuai untuk pengguna pertama.Perangkat dengan dimensi 100 x 100 x 96,5 mm dan bobot 641 gram ini sudah tersedia di Indonesia dan bisa dibeli secara online di Ezviz Official Store Tokopedia, Shopee, atau Ezviz Store terdekat dengan harga Rp1.249.000.