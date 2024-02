Acer Swift Go 14 AMD, Cukup Andal dan Terjangkau

Desain

Spesifikasi Acer Swift Go 14 AMD Prosesor AMD Ryzen 5 7530U GPU AMD Radeon RAM 16GB LPDD4X Memori 512GB SSD NVMe Layar IPS 14 inci 1920 x 1080 piksel Bobot 1.25 Kg Dimensi 312,9 x 217 x 14,9 mm Harga Rp9.999.000

8.5 Acer Swift Go 14 AMD Plus Desain ringkas

Bobot ringan

Performa andal

Layar baik Minus Touchpad sedikit kecil untuk pengguna bertangan besar

Jakarta: Acer telah merilis laptop model Swift Go 14 dengan dukungan prosesor AMD Ryzen 5 pada tahun 2023 lalu. Perangkat berdimensi tipis dan berbobot ringan karya Acer ini dibanderol dengan harga menengah, sekitar Rp10 juta.Desain tipis dan bobot ringan yang menjadi kesamaan laptop ini dengan perangkat seri Swift Go lainnya tersebut diklaim dirancang untuk pengguna dengan tingkat mobilitas tinggi, sembari tetap menawarkan performa dan kenyamanan optimal. Berikut ulasan kami terkait dengan laptop Acer ini.Acer Swift Go 14 hadir dengan layar panel IPS berukuran 14 inci dan dengan resolusi Full HD. Layar laptop ini terkesan lebar sebab dikelilingi bezel berukuran tipis di kanan dan kiri, namun tergolong tebal di bezel bawah, lokasi logo Acer bersemayam.Sementara itu, bezel atas juga tergolong tebal, meski tidak setebal bezel bawah, dan menjadi rumah kamera webcam tersemat. DNA usungan laptop seri Swift karya Acer juga sangat terasa pada laptop ini, dengan bentuk dan lekuk bodi tetap stylish dan premium namun tidak menghilangkan kesan sederhana.Laptop ini hadir dengan dimensi 312,9 x 217 x 14,9 mm, cukup kecil dan dapat disimpan di dalam tas tote berukuran besar atau ransel kamu. Mendukung kesan stylish yang diusungnya, Acer Swift Go 14 hadir dengan bodi berbalut bahan alumunium.Sementara itu, menyasar anak muda sebagai salah satu target pasarnya, perangkat ini hadir dengan dua warna menarik, yaitu pure silver dan rose sakura. Sebagai informasi, laptop ini merupakan salah satu bentuk komitmen Acer pada keberlanjutan lingkungan yang kian galakannya.Komitmen ini diwujudkan Acer dengan menggunakan limbah plastik laut olahan pada bagian touchpad Swift Go 14 ini. Soal touchpad, ukuran bagian input ini tergolong pas, tidak terlalu besar ataupun terlalu kecil.Posisinya di tengah bagian bawah keyboard turut mendukung kenyamanan saat mengetik karena menyisakan ruang cukup luas untuk dudukan pergelangan tangan. Sementara itu, jarak antara tepi keyboard dan tepi bodi bawah laptop tidak terlalu luas.Kendati masih cukup nyaman untuk menyangga tangan berukuran kecil, mungkin ruang antara tepi keyboard dan bodi bawah laptop ini kurang nyaman memangku pergelangan tangan kamu yang berukuran sedikit lebih besar saat mengetik.Namun hal ini juga tergantung pada pola penggunaan kamu saat mengetik dan menggunakan laptop. Selain itu, Acer Swift Go 14 ini dilengkapi dua speaker tersemat di kanan dan kiri bodi bagian bawah laptop, sehingga suara yang dikeluarkan memantul ke alas perangkat.Acer membekali Swift Go 14 dengan kaki berbahan karet di kanan dan kiri atas bodi bagian bawah laptop, sehingga membantu memantulkan keluaran suara ke permukaan alas laptop. Sementara itu di sisi kiri bodi, kamu bisa menemukan dua port USB-C 3.2 Gen 2.Port USB-C 3.2 Gen 2 tersebut mendukung pengisian daya dan Display Out dengan protokol Display Port. Selain dua port itu, di sisi kiri bodi kamu juga bisa menemukan satu port HDMI 2.1 dan satu port USB 3.2 Gen 1.Sedangkan di sisi kanan, terdapat satu jack audio combo 3,5mm, satu USB 3.2 Gen 1 dan satu Kensington Lock Slot.Acer membekali layar Swift Go 14 dengan teknologi Acer ComfyView, mampu membantu mengurangi kelelahan mata saat menggunakan laptop dalam jangka waktu lama. Layar laptop ini juga berbekal teknologi Acer BlueLightShield.Fitur ini bermanfaat untuk mengurangi emisi cahaya biru, memungkinkan kamu bekerja menggunakan laptop dalam jangka waktu lama tanpa khawatir soal kesehatan mata. Acer Swift Go 14 ini juga didukung kamera webcam beresolusi 1080 Full HD.Kamera webcam tersebut juga didukung fitur Acer Temporal Noise Reduction (TNR), dapat membantu kamu mengurangi suara bising dari latar belakang saat melakukan panggilan video atau konferensi video di lingkungan ramai, sehingga suara terdengar lebih jelas.Untuk pengaturan profil suara dan Equalizer dapat dilakukan melalui Software DTS Audio Processing. Selain itu, laptop ini juga dilengkapi dengan sistem keamanan biometrik, dengan posisi sensor menyatu dengan tombol daya atau Power.Soal keyboard, laptop ini berbekal keyboard dengan tombol Chiclet serupa model Swift lainnya. Keyboard ini juga dilengkapi dengan lampu Backlit warna putih dengan dua tingkat kecerahan, dan dapat diatur menggunakan tombol F1.Laptop ini juga menggunakan sistem pendingin Acer TwinAir Cooling dengan dua heatpipe dan dua kipas. Sistem pendingin ini didukung lubang pembuangan udara yang mengarah ke belakang menuju permukaan layar.Laptop ini juga dilengkapi dengan teknologi wi-fi terbaru, yaitu Wi-Fi 6E, mampu menyuguhkan pengalaman streaming lancar dengan kualitas hingga 4K, sehingga kamu dapat menikmati konten video dengan jernih dan tanpa buffering.Soal dapur pacu, laptop ini didukung chipset AMD Ryzen 5 7530U, diklaim memiliki peningkatan performa yang signifikan dan juga hemat daya hingga 30 persen jika dibandingkan dengan prosesor sebelumnya, AMD Ryzen 5 5500U.Selain itu, laptop ini juga didukung kartu grafis AMD Radeon, diklaim berkemampuan meningkatkan kinerja grafis secara signifikan. Chipset AMD tersebut didampingi RAM 16GB LPDD4X dan ruang penyimpanan internal 512GB SSD NVMe.Sementara itu, dalam pengujian yang melibatkan software benchmark PCMark 10, Acer Swift Go 14 mampu meraih skor 6413. Pada penggunaan PCMark kami melakukan pengujian daya tahan baterai dan juga performa secara umum.Terlihat pada pengujian baterai, Acer Swift Go 14 ini mampu bertahan dalam jangka waktu lama yaitu 16 Jam 22 Menit. Kemudian, untuk pengujian grafis dalam software 3DMark Time Spy, laptop ini berhasil mendapatkan skor 1391.Sedangkan untuk keperluan rendering, laptop ini cukup baik, karena pada pengujian single core melibatkan software Cinebench R23, mencapai angka 601, dan untuk skor multicore sebesar 4748.Acer Swift Go 14 menawarkan berbagai kelebihan, termasuk layar berkualitas, performa tinggi, dan kamera webcam jernih, serta teknologi yang mampu mendukung kenyamanan penggunaan seperti pengaturan koneksi data dan teknologi Wi-Fi 6E.Perangkat yang ditawarkan dengan harga sekitar Rp9.999.000 ini sesuai untuk kamu, baik pekerja atau mahasiswa, yang membutuhkan laptop ringkas, bertenaga, dan andal untuk mendampingi aktivitas dengan mobilitas tinggi.