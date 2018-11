Gigabyte B360M DS3H, Kelas Terjangkau dan Mumpuni Gigabyte

Testbed Medcom.id Prosesor Intel Core i7-8700K, AMD Ryzen 7 2700X Motherboard ASUS Z370-A Prime, MSI X470 Gaming Plus RAM Apacer Panther RAGE 2400 MHz (2x 8GB) VGA Colorful GTX 1070 X-Top-8G, ASUS ROG Strix RX Vega 64 8G Pendingin Noctua NH-U21S Storage Apacer Panther AS340 240GB, Seagate Barracuda 8TB PSU Corsair RM 850X Monitor ASUS PB287Q 4K, ASUS MZ27AQ Mouse Corsair Dark Core SE, Corsair Scimitar Pro Mousepad Corsair MM1000 Qi, Corsair MM800 Polaris Keyboard Corsair K63 Wireless, Corsair K70 RGB MK.2 SE Headset Corsair HS60, Corsair HS70

Pengujian PCMark 10 3DMark Firestrike Cinebench R15 (multi) Cinebench R15 (single) Skor 5.335 14,797 913cb 169cb

Gigabyte B360M DS3H Plus Harga terjangkau

Performa untuk gaming bisa diandalkan Minus Tampilan kurang menarik

Meningkatnya tren game esport berbasis PC membuat gamer ingin melakukan upgrade spesifikasi PC, tanpa harus terbentur dengan modal dana yang dimiliki.Hal ini membuat vendor komponen merilis motherboard kelas budget yang tetap bersaing di ketersediaan fitur yang ditawarkan.Di antara jajaran motherboard yang dimiliki oleh Gigabyte terdapat satu produk yakni Gigabyte B360M DS3H yang mengusung form factor Micro ATX ukuran 22,6 x 20,5cm. Melihat desainnya memang Gigabyte tidak menekankan tema gaming di motherboard ini.Gigabyte B360M DS3H hadir dengan desain corak monokrom dengan akses geometris sangat sederhana dan sebetulnya tidak menarik. Berbeda dari motheboard Micro ATX lain yang sangat antusias menonjolkan tampilannya.Sesuai namanya, motherboard ini didukung chipset Intel B360 dengan socket LGA1151 yang mendukung seluruh prosesor Intel Generasi ke-8 namun umumnya disandingkan dengan prosesor di kelas menengah.Dihadirkan sebagai motherboard kelas budget maka fitur yang disediakan tidak banyak tapi cukup esensial alias sesuai kebutuhan. Untuk kebutuhan kapasitas RAM tersedia empat slot RAM jenis DDR4 yang bisa menampung kapasitas keseluruhan sebesar 64GB.Slot RAM tersebut mendukung arsitektur dual channel dan kecepatan 2133MHz hingga 2666Mhz. Tetap saja tidak bisa diremehkan karena motherboard ini mendukung fitur Extreme Memory Profile dengan catatan harus menggunakan prosesor Intel Core i5 atau i7 Generasi ke-8.Beralih ke opsi penyimpanan data, tersedia port SATA 6Gbps sebanyak enam buah, ditambah satu slot M.2 jenis M key. Untuk semakin memanjakan penggunanya Gigabyte masih menyediakan dukungan Intel Optane Memory Ready yang bisa diandalkan.Kemudian untuk pengolahan grafis Gigabyte B360M DS3H sudah mendukung Intel Integrated Graphic HD, tapi pengguna masih akan diberikan beberapa slot ekspansi di antaranya satu slot PCie x16 untuk kartu grafis dan satu slot PCIe x4 serta x1.Sementara di I/O rear panel masih terdapat beberapa fitur yang dijejali pada motherboard Micro ATX ini di antaranya port PS/2, DVI-D, HDMI, dan port VGA. Kehadiran port VGA memang sudah jarang saat ini, tapi memudahkan pengguna yang masih menggunakan monitor lama. Untuk konektivitas tersedia empat port USB 3.1 Gen1, dua port USB 2.0, dan satu RJ-45 serta tiga audio jack.Medcom.id kemudian melakukan pengujian dalam mode default atau tidak overclocking untuk mengetahui kemampuan bawaan dari motherboard.Dalam pengujian ini, Gigabyte B360M DS3H kami pasangkan dengan prosesor Intel Core i5-8400 untuk menyesuaikan motherboard ini dengan prosesor di segmen menengah dengan dua keping kartu RAM Apacher Panther RAGE 2400MHz sehingga total kapasitas RAM sebesar 16GB.Untuk pengolahan grafis kami menggunakan kartu grafis Colorful iGame GTX 1070 X-Top-8G. Sistem pendinginnya menggunakan dukungan Noctua NH-U21S dan sisanya menggunakan komponen periferal yang ada di testbed Medcom.id.Pada tahap pengujian pertama Gigabyte B360M DS3H diberikan pengujian menggunakan software yang biasa digunakan oleh Medcom.id yaitu PCMark 10, 3DMark, dan Cinebench R15. Hasilnya motherboard ini ternyata mampu menghasilkan skor cukup baik di kelasnya.Medcom.id melanjutkannya pengujian Gigabyte B360M DS3H untuk memainkan game kelas AAA yang menjadi standar pengujian Medcom.id yaitu Ashes of the Singularity: Escalation, Far Cry 5, dan The Witcher 3: Wild Hunt.Hasilnya tergolong memuaskan untuk memainkan game kelas AAA dikualitas grafis Ultra resolusi 1920x1080 ternyata Gigabyte B360M DS3H mampu menampilkan frame rate rata-rata di atas 30fps untuk ketiga game tersebut. Artinya motherboard ini masih bisa diandalkan untuk memainkan game terkini.Gigabyte B360M DS3H memang bukan motherboard yang memiliki tampilan gaming, bahkan desainnya masih kalah dari motherboard lain di form factor Micro-ATX.Fiturnya memang seadanya. Menurut Medcom.id, fitur yang esensial saja sudah cukup bagus. Gigabyte tidak menyediakan dua slot PCIe x16 karena mungkin kalangan pengguna motherboard ini belum tentu membutuhkannya untuk dua kartu grafis sekaligus.Pada pengujian menggunakan benchmark hasilnya cukup baik, dan yang lebih menarik lagi motherboard ini masih mampu memainkan game kelas AAA di konfigurasi grafis tingkat Ultra serta menyajikan framerate rata-rata di atas 30fps.Gigabyte B360M DS3H sendiri berdasarkan informasi yang dikumpulkan Medcom.id dari internet harga pasarannya sekitar Rp1,6 juta. Artinya motherboard ini sangat terjangkau dengan performa yang lumayan meskipun tampilannya tidak menarik perhatian.(MMI)