MSI X470 Gaming Plus, Terjangkau dan Fitur Lengkap

Prosesor Intel Core i7-8700K, AMD Ryzen 7 2700 Motherboard ASUS Z370-A Prime, MSI X470 Gaming Plus RAM Apacer Panther RAGE 2400MHz (2x8GB) VGA Colorful GTX 1070 X-TOP-8G, ASUS ROG Strix RX Vega 64 Pendingin Noctua NH-U21S Storage Apacer Panther AS340 240GB, Seagate Barracuda 8TB PSU Corsair RM850X Monitor ASUS PB287Q 4K, AOC C3583FQ Mouse Logitech G903, Logitech G603 Keyboard Logitech G610 Orion, Logitech G13 Headset Logitech G430, Logitech G633

Benchmark PCMark 10 3DMark Fire Strike Cinebench 15 Single Thread Cinebench 15 Multi Thread Skor 4.997 15.727 163 1.509

MSI X470 Gaming Plus Plus Harga masih tergolong terjangkau

Fitur lengkap

Performa baik Minus Kesan desain gaming kurang terasa

Belum tersedia fitur Wi-Fi built-in

Daya tarik prosesor AMD Ryzen Generasi ke-2 yang terjangkau memungkinkan mereka yang ingin merakit PC sendiri mengalokasikan dana lebih ke motherboard yang menjadi basis platform PC yang mereka inginkan.MSI sebagai salah satu pemain aktif di industri motherboard juga tidak mau ketinggalan menyediakan produk dengan chipset X470 untuk AMD Ryzen Generasi ke-2, salah satu adalah MSI X470 Gaming Plus.Membaca nama produk ini, jelas bahwa MSI X470 Gaming Plus gamer yang menurut Amazon harganya terpantau USD130 atau Rp1,8 juta. Melihat desainnya, MSI X470 Gaming Plus hadir dengan jenis form factor ATX, sehingga seharusnya memiliki banyak fitur lengkap yang melekat di PCB.PCB motherboard ini menggunakan wana hitam dengan sentuhan garis geometris berwarna merah serta armour yang ukurannya tidak terlalu besar. Terlihat kesan gaming tidak terlalu kental, sederhana tapi keren.Pada bagian bawah PCB di area slot RAM terdapat kumpulan LED RGB yang bisa dikustomisasi lewat software MSI Mystic Light dan Mystic Light Sync. Sebetulnya LED RGB yang tersedia tergolong sedikit, apalagi posisinya hanya terpusat di satu titik.Melihat spesifikasi yang tersaji di atas motherboard ini, Medcom.id menilai motherboard ini membawa fitur yang cukup lengkap ditambah dengan segmen gaming yang dibawanya MSI X470 Gaming Plus juga mendukung opsi overclocking.Untuk memorinya, MSI X470 Gaming Plus menyediakan empat slot RAM DDR4 arsitektur dual channel dengan kapasitas maksimal 64GB. Motherboard ini mendukung kartu RAM dengan clock speed 1866Mhz hingga 3466 apabila mode A-XMP OC diaktifkan.Lalu slot PCIe yang disediakan terdiri dari dua slot PCIe 3.0 x16, satu slot PCIe 2.0 x16 dan tiga slot PCIe 2.0 x1. Kedua slot PCIe 3.0 x16 tersebut sudah mendukung opsi multi-GPU AMD CrossFire.Kemudian di sisi storage, MSI X470 Gaming Plus juga menyertakan fitur yang tidak kalah lengkap. Tersedia enam port SATA 6GBbps, dua port M.2. Chipset X470 yang digunakan juga mendukung teknologi SATA mode RAID 0, Raid 1, dan RAID 10.Pada I/O Port di bagian backpanel juga ditemukan port yang sangat banyak, mulai dari port PS/2 Combo, empat port USB 3.1 Gen1, dua port USB 2.0, dua port USB 3.1 Gen2, 3,5mm HD audio connector serta dua port untuk display yang terdiri atas DVI-D dan HDMI.Pihak MSI menutukan bahwa motherboard dan chipset yang digunakan mendukung prosesor AMD Ryzen Generasi ke-2 sekaligus AMD seri A-series atau Athlon, makanya tidak mengherankan apabila tersedia port DVI-D dan HDMI.Dalam pengujian ini, Medcom.id menggunakan prosesor AMD Ryzen 7 2700 yang merupakan salah satu prosesor lineup AMD Ryzen Generasi ke-2 seri tertinggi. Di pengujian yang dilakukan Medcom.id kali ini dilakukan dalam mode default untuk melihat performa standar bawaannya.MSI X470 Gaming Plus menggunakan prosesor AMD Ryzen 7 2700 dengan menggunakan cooler Wraith Prism serta dipasangkan dua keping RAM Apacer Panther RAGE 2400MHz (2x8GB) DDR4 Dual Channel dan kartu grafis ASUS ROG Strix RX Vega 64.Melalui pengujian sintetik yakni menggunakan software benchmark, MSI X470 Gaming Plus berpadu AMD Ryzen 7 2700 mampu menghasilkan skor yang cukup tinggi, membuktikan bahwa motherboard ini mampu menopang performa yang dibawa prosesornya.Diperoleh skor PCMark 10 sebesar 4997 , skor 3DMark Fire Strike sebesar 15.727 serta skor Cinebench 15 tinggi di single threading 163 dan skor multi threading 1.509.Untuk memperkuat hasil pengujian performa pertama tadi, kami menguji MSI X470 Gaming Plus untuk menjalankan tiga jenis game kami yang digunakan sebagai standar pengujian di resolusi 1920 x 1080 dengan tingkat kualitas grafis Ultra.Hasilnya tercatat seluruh game dapat berjalan dengan lancar dengan frame rate cukup tinggi di atas 60fps di game The Witcher 3: Wild Hunt dan Far Cry 5, sementara seperti kebanyakan motherboard lainnya pengujian di game Ashes of the Singularity: Escalation hanya mencatatkan framerate rendah tapi lumayan, mengingat average framerate tembus hingga 30fps.MSI Gaming X470 Plus menurut Medcom.id merupakan motherboard yang menarik dengan harga yang tidak tergolong mahal. Melihat motherboard ini juga mendukung prosesor AMD seri A atau Athlon, layak menjadi modal Anda merakit PC dari yang sederhana hingga high end.Mengingat namanya yang dilengkapi dengan embel gaming, harus diakui tampilannya sederhana dan tetap keren. LED RGB yang terpasang langsung di motherboard juga sangat sedikit.Bagi kami, tampilan tidak menjadi alasan untuk tidak memiliki motherboard ini apabila melihat seluruh fitur yang disediakan sangat lengkap untuk harga yang ditawarkannya.(MMI)