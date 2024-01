Dell Latitude 9440 2-in-1, Elegan, Mewah, Andal

Desain



Performa

Spesifikasi Dell Latitude 9440 2-in-1 Prosesor Intel Core i7-1345U GPU Intel Xe RAM 16GB LPDDR5 Memori SSD 512GB PCIe NVMe Layar 14 inci QHD IPS touchscreen Bobot 1.535Kg Dimensi 310.5mm x 215mm x 16.28mm Harga Rp64.000.000

8.5 Dell Latitude 9440 2-in-1 Plus Desain elegan dan menawan

Layar jernih, tajam, dan kaya warna

Touchpad presisi

Didukung fitur keamanan tambahan Minus Harga tergolong tinggi

Ukuran touchpad membatasi ruang gerak untuk pergelangan tangan saat mengetik

(MMI)

Jakarta: Dell menjadi salah satu merek perangkat komputasi yang telah banyak dipercaya masyarakat sebagai pendamping kegiatan terkait komputer mereka sejak lama. Sebab, Dell memiliki rekam jejak panjang yang telah membuktikan keandalannya di bidang ini sejak awal kemunculannya.Dell memiliki sejumlah lini produk, salah satunya adalah Latitude yang dikenal masyarakat sebagai lini laptop bisnis karya perusahaan tersebut. Salah satu model terbaru pada lini ini adalah Latitude 9440 2-in-1, tidak hanya sekadar laptop bisnis, juga mengusung sejumlah keunggulan ala laptop konsumen unggulan karya Dell.Soal desain, secara keseluruhan, desain usungan Dell Latitude 9440 2-in-1 serupa dengan Dell XPS 13 Plus, merupakan versi eksperimental Dell dari XPS 13 dengan desain lebih futuristik, dan berbekal touchpad kasat mata, keyboard hingga tepi bodi dan tombol fungsi kapasitif.Desain Latitude 9440 2-in-1 dapat disimpulkan sebagai XPS 13 lebih sederhana namun tetap mempertahankan garis desain modern menawan. Perangkat ini berukuran sedikit lebih besar dan lebih tebal dibandingkan dengan XPS 13 Plus.Laptop ini hadir dengan layar IPS berukuran 14 inci, beresolusi tinggi 2560 x 1600 piksel, dan merupakan layar sentuh. Layar ini ditopang oleh engsel berkemampuan berputar hingga 360 derajat, memungkinkan laptop digunakan sebagai tablet saat dibutuhkan.Selain itu, layar ini juga dilapisi oleh lapisan anti reflektif dan anti noda, sebagai upaya Dell dalam mengurangi peluang layar kotor akibat noda sidik jari, mengingat layar Latitude 9440 2-in-1 ini merupakan layar sentuh.Selain itu, laptop ini juga didukung oleh Dell Active Pen sebagai aksesori opsional. Kendati di bagian tepi pemisah antara bagian layar dan keyboard tidak mengusung desain khusus untuk mempermudah proses membuka laptop, namun kami tidak mengalami kesulitan berarti saat membuka laptop dengan satu tangan, meski jari harus ditempatkan pada lokasi yang tepat.Bagian tepi perangkat juga hadir dengan sisi berdesain sederhana, berbalut lapisan mengkilat dengan efek serupa bahan metal, turut mendukung keindahan tampilan laptop ini. Dell Latitude 9440 2-in-1 turut mengusung garis desain serupa model XPS, artinya bagian depan lebih tipis dibandingkan dengan bagian belakang.Soal port, Latitude 9440 2-in-1 ini berbekal dua port USB-C Thunderbolt 4 di sisi kiri, serta jack headphone 3,5mm yang didampingi oleh satu port USB-C Thunderbolt 4 lain di sisi kanan. Sementara itu, Dell menyematkan kamera webcam di bezel atas layar, berdampingan dengan sensor inframerah (IR).Pada bagian keyboard, selain keyboard berdesain sederhana namun menyuguhkan kesan mewah, juga terdapat touchpad berukuran besar mendominasi bagian bawah keyboard sebab tersemat dari akhir keyboard hingga tepi ujung bodi bagian bawah laptop.Kamu juga bisa menemukan speaker di bagian bawah dalam laptop ini, menguasai bagian tepi kanan dan kiri keyboard. Dell juga memberikan garis tegas dengan ketinggian lebih rendah dari sekitarnya, untuk memisahkan antara keyboard, speaker, dan touchpad.Garis tegas ini turut mendukung kesan elegan dan mewah pada Latitude 9440 2-in-1 ini. Sebagai informasi, lapisan bahan mengkilat tidak hanya terdapat pada sisi tepi laptop, juga pada bagian engsel penghubung layar dan bagian keyboard.Dell melengkapi keunggulan layar sentuh dan engsel yang memungkinkan layar dilipat dan digunakan sebagai tablet pada laptop ini dengan stylus karyanya, Active Pen, sehingga kamu bisa memanfaatkan layar sentuh Latitude 9440 2-in-1 ini untuk membuat sketsa, gambar dan aktivitas kreatif lain dengan bantuan pena digital tersebut.Selain itu, Dell Latitude 9440 2-in-1 ini juga dilengkapi dengan sensor deteksi sidik jari yang terdapat pada tombol daya, tersemat di ujung kanan jajaran tombol keyboard paling atas, berdampingan dengan tombol delete.Dell turut membekali laptop ini dengan sensor IR, tersemat di sebelah webcam, ditujukan untuk mendukung fitur kunci layar dengan deteksi wajah karya Microsoft, Windows Hello. Kamera pada laptop ini juga didukung oleh fitur, disebut Dell sebagai SafeShutter.Fitur ini memungkinkan bagian penutup atau shutter di depan kamera web terbuka dan tertutup secara otomatis untuk menjaga privasi pengguna laptop ini. Selain itu, fitur ini juga berkemampuan mendeteksi waktu pengguna laptop ingin menggunakan kamera, membuka shutter, dan menutupnya kembali saat kamu telah selesai menggunakan kamera.Dell juga membekali Latitude 9440 2-in-1 ini dengan software Optimizer karyanya, memungkinkan kamera untuk mendeteksi saat seseorang mengintip layar dan memburamkan konten di layar hingga orang tersebut tidak lagi memandangi layar laptop.Soal audio, Dell Latitude 9440 2-in-1 ini cukup mampu menyuguhkan pengalaman penggunaan yang memuaskan. Speaker laptop ini mampu menyuguhkan suara jernih dan jelas dari setiap konten yang kami mainkan.Selain itu, mikrofon pendukung pada laptop ini juga menyuguhkan pengalaman cukup baik, karena mampu menyampaikan suara dengan jernih saat digunakan dalam panggilan via layanan konferensi video termasuk Meet dan WhatsApp Desktop.Kendati terasa halus saat disentuh dan digunakan, touchpad laptop ini masih mampu menawarkan pengalaman penggunaan yang nyaman, dengan tingkat presisi yang baik.Dalam melakukan sebuah review, melakukan berbagai benchmark memang menjadi tindakan yang wajib untuk dilakukan. Karenanya, kami menggunakan beberapa software yang mendukung kegiatan benchmark, dari PCMark 10, 3DMark, dan juga Cinebench R23.Laptop ini didukung oleh chipset prosesor Intel Core i7-1345U, didampingi oleh GPU Intel Xe, mampu menyuguhkan performa baik saat digunakan dalam kegiatan komputasi sehari-hari tanpa gangguan lag.Sementara itu untuk kapasitas penyimpanan, laptop ini sudah menggunakan SSD dengan kapasitas 512GB dan RAM 16GB. Dalam pengujian yang melibatkan software benchmark PCMark 10, Dell Latitude 9440 2-in-1 mampu meraih skor 5606.Pada penggunaan PCMark kami melakukan pengujian daya tahan baterai dan juga performa secara umum. Terlihat pada pengujian baterai, Latitude 9440 2-in-1 ini mampu bertahan dalam jangka waktu lama yaitu 13 Jam 22 Menit.Kemudian, untuk pengujian grafis dalam software 3DMark, laptop ini berhasil mendapatkan skor 1305. Sedangkan untuk keperluan rendering, laptop ini cukup baik, karena pada pengujian single core melibatkan software Cinebench R23, mencapai angka 875, dan untuk skor multicore sebesar 1920.Tidak hanya hadir dengan desain elegan dan menawan khas laptop segmen bisnis yang menunjang tampilan profesional, Latitude 9440 2-in-1 juga berbekal fitur bermanfaat bagi kegiatan komputasi serta performa mulus tanpa gangguan lag berarti.Berupaya menghadirkan desain elegan dan mewah tidak membuat Dell melupakan kenyamanan penggunaan dalam hal mengetik, sebab keyboard pada laptop ini tetap menyuguhkan pengalaman mengetik yang nyaman berkat tuts empuk sehingga dapat digunakan dalam jangka waktu lama.Dukungan fitur keamanan tambahan yang Dell hadirkan pada laptop ini juga menambah kesenangan dalam menggunakan Latitude 9440 2-in-1 ini, serta kian mengukuhkan posisinya sebagai laptop bisnis.